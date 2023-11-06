Tüm Türkiye Bu Pozisyonu Konuşuyor! Yaşanan Olayın Üzerine Hakemin Kararı 'Yok Artık' Dedirtti

Son yıllarda yaşanan hakem kararları ülkenin gündemine otursa da dün 2.Lig Beyaz Grup'ta oynanan Yeni Mersin İdman Yurdu-Vanspor maçında ilginç bir pozisyon yaşandı. İşte o pozisyon ve hakemin ilginç kararı.

Tüm Türkiye Bu Pozisyonu Konuşuyor! Yaşanan Olayın Üzerine Hakemin Kararı 'Yok Artık' Dedirtti
Tüm Türkiye Bu Pozisyonu Konuşuyor! Yaşanan Olayın Üzerine Hakemin Kararı 'Yok Artık' Dedirtti
Editör: Nihat Çarboğa
Son Güncelleme:

Vanspor'lu Muhammed Ali Doğan'ın Mersin oyuncusu Oğuz Özden'e yaptığı sert müdahale sonrası Oğuz Özden kendini acı içerisinde yerde buldu. Aldığı darbe sonrası yüzünde kesik oluşan futbolcuda kanama meydana geldi.

Tüm Türkiye Bu Pozisyonu Konuşuyor!

Maçın hakemi yaşanan bu pozisyonun ardından sarı kart göstererek tepkilere neden oldu. Karşılaşma sonrası oyuncuları Oğuz Özden'in son halini paylaşan Mersinliler, maçın hakemine büyük tepki gösterdi.

Tüm Türkiye Bu Pozisyonu Konuşuyor! Yaşanan Olayın Üzerine Hakemin Kararı 'Yok Artık' Dedirtti - Resim : 1

Yeni Mersin İdman Yurdu: "Maç boyunca haksızca aleyhimize verdiği kararlarla maçı katletmeye çalışan hakemin, rakip futbolcunun uçan tekmesini sarı kartla geçiştirdiği pozisyon. TFF, MHK ve Türk futbol kamuoyunun takdirine arz ederiz."

İşte Yeni Mersin İdman Yurdu'nun sosyal medya hesabından yaptığı pozisyona dair videolu o paylaşım...

İşte Sacha Boey'i İsteyen Ekipler!İşte Sacha Boey'i İsteyen Ekipler!Spor
# TFF 2. Lig
Çok Okunanlar
7 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
7 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
Bayern Münih-Galatasaray Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta Hangi Kanalda?
Bayern Münih-Galatasaray Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta Hangi Kanalda?
175 Milyon Euro Bonservis Bedeli
175 Milyon Euro Bonservis Bedeli
İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Yine Düştü! 6 Kasım'da Barajların Doluluk Oranları...
İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Yine Düştü! 6 Kasım'da Barajların Doluluk Oranları...
CHP'de Tartışmalar Devam Ediyor!
CHP'de Tartışmalar Devam Ediyor!
Öne Çıkanlar Amerika, Özgür Özel'i sahaya sürdü! Amerika, Özgür Özel'i sahaya sürdü! Kuzey Işıkları Nedir? Kuzey Işıkları Nedir?