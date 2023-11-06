Tüm Türkiye Bu Pozisyonu Konuşuyor! Yaşanan Olayın Üzerine Hakemin Kararı 'Yok Artık' Dedirtti
Son yıllarda yaşanan hakem kararları ülkenin gündemine otursa da dün 2.Lig Beyaz Grup'ta oynanan Yeni Mersin İdman Yurdu-Vanspor maçında ilginç bir pozisyon yaşandı. İşte o pozisyon ve hakemin ilginç kararı.
Vanspor'lu Muhammed Ali Doğan'ın Mersin oyuncusu Oğuz Özden'e yaptığı sert müdahale sonrası Oğuz Özden kendini acı içerisinde yerde buldu. Aldığı darbe sonrası yüzünde kesik oluşan futbolcuda kanama meydana geldi.
Tüm Türkiye Bu Pozisyonu Konuşuyor!
Maçın hakemi yaşanan bu pozisyonun ardından sarı kart göstererek tepkilere neden oldu. Karşılaşma sonrası oyuncuları Oğuz Özden'in son halini paylaşan Mersinliler, maçın hakemine büyük tepki gösterdi.
Yeni Mersin İdman Yurdu: "Maç boyunca haksızca aleyhimize verdiği kararlarla maçı katletmeye çalışan hakemin, rakip futbolcunun uçan tekmesini sarı kartla geçiştirdiği pozisyon. TFF, MHK ve Türk futbol kamuoyunun takdirine arz ederiz."
İşte Yeni Mersin İdman Yurdu'nun sosyal medya hesabından yaptığı pozisyona dair videolu o paylaşım...
Maç boyunca haksızca aleyhimize verdiği kararlarla maçı katletmeye çalışan hakemin, rakip futbolcunun uçan tekmesini sarı kartla geçiştirdiği pozisyon. TFF, MHK ve Türk futbol kamuoyunun takdirine arz ederiz.@TFF_Org pic.twitter.com/sAv6kW53hm— Yeni Mersin İdman Yurdu A.Ş. (@yenimiy_resmi) November 5, 2023