Okan Buruk'tan maç sonrası '48 dakika' isyanı: 'Hakemler oyunu yavaşlatmaktan mutlu oluyor'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 0-0 berabere sonuçlanan maçta, ofansif açıdan beklenen iyi işleri yapamadıklarını belirtti.

Buruk, RAMS Park'ta gerçekleştirilen müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"SON PASLARDA İYİ İŞLER YAPMADIK"

Müsabakayı değerlendiren tecrübeli teknik adam, maça çok iyi başlamadıklarını ifade etti. Buruk, "Bugün maça çok iyi başlamadık. Baskılara gittik ama rakibimizin baskılardan pasla çıkışları oldu" dedi. Lemina'yı arkada kullanmalarının, orta sahadaki baskı şiddetinin önceki maçlara göre düştüğünü gösterebileceğini ancak, "Ancak Lemina arkada da sahanın iyilerindendi" sözleriyle oyuncusunun hakkını teslim etti.

Eksikliklerinin bulunduğunu ve maçın devamında bu eksiklikleri gidermek adına kulübeden hamle yapmakta zorlandıkları yerler olduğunu belirten Buruk, "İkinci yarı çok daha iyi oynadık" dedi. Rakibin lig ikincisi, çok iyi bir takım olduğunu, fiziksel güçlerini ve cesur futbollarını vurgulayarak Fatih Tekke hocayı tebrik etti. Oyun içinde iki takıma da geçiş şanslarının geldiğini ve çok rahat rakip kaleye gittikleri anlar olduğunu aktaran Buruk, şöyle devam etti: "İstatistiklere baktığımızda ofansif olarak iyi oynamış gibi gözükebiliriz ama iyi günümüzde değildik. Son paslarda, bitiricilik anlamında çok iyi işler yapmadık. Bunları yapsaydık maçı çok rahat çözebilirdik."

Buruk, rakibin de gole yakın olduğu ve skor üretebileceği anlar yaşadığını ekledi. İki iyi takımın oynadığı maçın hücum anlamında daha kaliteli geçebileceğini ifade eden teknik adam, "Beraberlik için üzgünüz ama çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bu maçı unutup, bir sonraki Avrupa maçına hazırlanmamız gerekiyor." diye konuştu.

"HAKEM MAÇI YAVAŞLATMAKTAN MUTLU OLUYOR"

Okan Buruk, Süper Lig ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde topun oyunda kalma süreleri arasındaki belirgin farkın sıkıntılarını yaşadıklarını dile getirdi.

Hakem Cihan Aydın'ı topun oyunda kalma süresini uzatmadığı için eleştiren Buruk, "Top oyunda yaklaşık 48 dakika kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde 60 dakikaları görüyoruz. Burada 48 dakika oynanıyor. Hakemlerin önemli bir şekilde oyunu durdurduklarını düşünüyorum" dedi.

Bu konuyla ilgili bir çözüm üretilmesi gerektiğinin altını çizen Buruk, Merkez Hakem Kurulu ve Kulüpler Birliği Vakfı'nda bu yönde görüşmeler yapıldığını ancak "maalesef hakemlerin oyunu çok fazla oynatmak istememesi, rakiplerin de istediği yerde vakit geçirebilmesi topun oyunda kalması süresini azaltıyor" ifadelerini kullandı.

Cihan Aydın'ın performansıyla ilgili gelen bir soru üzerine Buruk, hakemin genel yönetiminde bir sorun olmadığını ancak maçı hızlandırabileceğini belirtti. Buruk, "Maçı doğru bir şekilde hızlandırabilirdi ama çok hızlandırmak istemedi. Bunu seviyorlar. Öyle bir niyetleri olmadığını biliyoruz. Maçı yavaşlatması hakemlerin işine geliyor, bundan daha çok mutlu oluyorlar" dedi. Hakemin kötü bir maç yönettiğini düşünmediğini, iki takımın da itirazları olduğunu ve hakemlerin zor bir dönemden geçtiğini söyleyerek destek olunması gerektiğini de ekledi. Buruk, bu durumun Avrupa'ya yansımasını ise, "Benim açımdan bakıldığında 48 dakika oynanan maçtan sonra Şampiyonlar Ligi’ne gideceğiz. Orada 60 dakika top oyunda kalacak. Buralar, Türk takımlarının zorlandığı yerler" sözleriyle değerlendirdi.

"BARIŞ'IN ÜZERİNDE BÜYÜK BİR BASKI VAR"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Barış Alper Yılmaz'ın üzerinde ciddi bir baskı olduğunu söyledi. Sezon başında Suudi Arabistan temsilcisi NEOM'a gitmesine izin verilmemesi sonrasında sıkıntı yaşayan ve son haftalarda taraftarın tepkisiyle karşılaşan Barış Alper Yılmaz'ın performansını Buruk, şu sözlerle sürdürdü:

"Barış'ın üzerinde büyük bir baskı var. Özellikle iç saha maçlarında bu baskıyı daha net bir şekilde görüyoruz. Aslında sahaya çıkan her oyuncunun üzerinde büyük bir baskı var. Barış, iki maç önce ve bu karşılaşmada oyundan çıkarken bir kısım taraftar alkışladı, bir kısmı da tepki gösterdi. Bu baskılar oyuncular üzerinde olumlu bir etki oluşturmuyor."

Genç oyuncunun bu durumdan etkilendiğini, "Burada da bazen hata yapmak istememek, bazen deneyip son pası verememek oyuncuların zorlandığı yerler. Barış da bunu yaşıyor" sözleriyle anlatan Buruk, "Atacağı bir gol, yapacağı bir asist, iç sahada oynayacağı iyi bir futbol Barış'ın sezon başındaki rahat ve öz güvenli oyununu geri getirecektir" dedi. Buruk, oyuncusuna güvendiğini belirterek, "Barış'a destek olmamızın gerekiyor." mesajını verdi.

"BU SÜRECİ DOĞRU BİR ŞEKİLDE ATLATTIK"

Zorlu bir periyodu güçlü bir futbol oynayarak geride bıraktıklarını anlatan Okan Buruk, "Çok fazla sakatlığımız olmadı. Sezon başını bizimle geçirmeyen iki oyuncumuz sakatlandı" dedi. "Çok zorlu bir periyottu. Göztepe, Bodo/Glimt, Liverpool, Başakşehir, gibi fiziksel olarak zorlu maçlar oynadık. Beşiktaş maçını 10 kişi oynadık" diyen Buruk, bu süreçte fiziksel ve mental olarak iyi işler yaptıklarını ve "bu süreci doğru bir şekilde atlattık"larını belirtti. "Daha takım olduğumuzu düşünüyorum" diyen Buruk, geç gelen transferler ve adaptasyon süreci nedeniyle en tehlikeli haftalarda olmalarına rağmen ligde lider, Avrupa'da 6 puanlı olduklarını vurguladı.

Buruk, kendi isteğiyle ayrılan atletik performans antrenörü Dursun Genç'in yerine yeni bir antrenör almayacaklarını da aktararak, "Dursun hoca kendi isteğiyle ayrıldı. Dört atletik performans antrenörümüz daha var. Herhangi bir takviye düşünmüyoruz... Şu anda her departmanda yeterli sayıda ekibimiz var. Her şey bizim açımızdan iyi gidiyor. O yüzden bu şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

"SANE SAVUNMAYI NASIL YAPABİLECEĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYOR"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alman futbolcu Leroy Sane'nin performansından duyduğu memnuniyeti de ifade etti. Sane'nin savunma performansıyla ilgili bir soru üzerine Buruk, "Sane, geldiğinden beri hep savunmayı iyi yaptı. Savunma disiplini olan bir oyuncu... Hızı olan ve savunma geçişlerini önemseyen bir oyuncu" dedi. "Alman Milli Takımı'nda, Bayern Münih'te oynayan bir futbolcu. Savunmayı nasıl yapabileceğini çok iyi biliyor" diyen Buruk, "Performansından dolayı çok mutluyum. Bugün özellikle ikinci yarıda hücumda çok üretken işler yaptı. Takımın iyilerinden biriydi." değerlendirmesini yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Trendyol Süper Lig'deki fikstürün bir avantaja neden olmadığını söyledi. Sezon öncesi fikstür çekiminde tercih yapmadıklarını, kalan topu aldıklarını hatırlatan Buruk, "Fikstür konusunda en rahat olduğumuz senedeyiz. Çünkü biz çekmedik" dedi. "Fikstürün avantaj veya dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Oynamadan bunları yaşayamazsınız" diyen Buruk, "İkinci yarı bizim için zor olacak. Göztepe ve Trabzonspor gibi çok sert arka arkaya deplasman oynayacağız. İkinci yarıda da bu bizim için dezavantaj olacak." diyerek sözlerini tamamladı.