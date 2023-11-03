Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, hafta boyunca tüm hazırlıklarını Kasımpaşa'ya yönelik yaptı.Bayern Münih deplasmanını henüz düşünmeyen deneyimli hoca, oyuncularını Kasımpaşa'ya motive etti.

Okan Buruk'tan Oliveira Kararı!

Kayseri beraberliği sonrasında 9 maçını da kazanan Galatasaray, bugün Kasımpaşa'yı sahasında konuk ediyor. Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin olası bir puan kaybı halinde Cimbom'un hedefi, haftayı da lider olarak bitirmek. RAMS Park'ta 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Bu sezon deplasmanda 4 maça çıkan Kasımpaşa 2 beraberlik ve 2 galibiyet ile yenilgi yüzü görmedi.

Paşa Kabusu!

Aslan, Kasımpaşa karşısında son dönemde yaşadığı puan kayıpları ile dikkat çekiyor. Galatasaray, rakibine karşı son 6 lig maçında 3 kez kazanırken 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile toplamda 8 puan bıraktı.