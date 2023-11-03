Okan Buruk'tan Oliveira Kararı!

Şampiyonlar Ligi için Süper Lig'de rotasyona gitmeyecek Galatasaray'da Sergio Oliveira'ya ilk 11 yolu açıldı. Rize'de galibiyeti getiren Portekizli, formayla ödüllendirilecek ve sol bekte Kazımcan tercih edilecek. Mertens yerine de Ziyech'in oynaması bekleniyor.

Okan Buruk'tan Oliveira Kararı!
Okan Buruk'tan Oliveira Kararı!
Editör: Nihat Çarboğa

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, hafta boyunca tüm hazırlıklarını Kasımpaşa'ya yönelik yaptı.Bayern Münih deplasmanını henüz düşünmeyen deneyimli hoca, oyuncularını Kasımpaşa'ya motive etti.

Okan Buruk'tan Oliveira Kararı!

Kayseri beraberliği sonrasında 9 maçını da kazanan Galatasaray, bugün Kasımpaşa'yı sahasında konuk ediyor. Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin olası bir puan kaybı halinde Cimbom'un hedefi, haftayı da lider olarak bitirmek. RAMS Park'ta 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Bu sezon deplasmanda 4 maça çıkan Kasımpaşa 2 beraberlik ve 2 galibiyet ile yenilgi yüzü görmedi.

Okan Buruk'tan Oliveira Kararı! - Resim : 1

Paşa Kabusu!

Aslan, Kasımpaşa karşısında son dönemde yaşadığı puan kayıpları ile dikkat çekiyor. Galatasaray, rakibine karşı son 6 lig maçında 3 kez kazanırken 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile toplamda 8 puan bıraktı.

Samet Akaydın'a İtalya'dan Sürpriz Talip!Samet Akaydın'a İtalya'dan Sürpriz Talip!Spor
# okan buruk
Çok Okunanlar
2023 Sigaraya 5 TL Zammı Oldu?
2023 Sigaraya 5 TL Zammı Oldu?
İsrailli Kanallardan Pes Dedirten Türkiye Paylaşımı!
İsrailli Kanallardan Pes Dedirten Türkiye Paylaşımı!
Dilan Polat ve Engin Polat Tutuklanacak Mı? Avukat Feyza Altun'dan Açıklama Geldi
Dilan Polat ve Engin Polat Tutuklanacak Mı? Avukat Feyza Altun'dan Açıklama Geldi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Dilan Polat ve Engin Polat Açıklaması!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Dilan Polat ve Engin Polat Açıklaması!
Meteorolojiden 12 İl İçin Sarı Alarm! Şemsiyesiz Çıkmayın!
Meteorolojiden 12 İl İçin Sarı Alarm! Şemsiyesiz Çıkmayın!
Öne Çıkanlar İsrail'i Bekleyen Büyük Tehlike! Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah Ne Açıklayacak? İsrail'i Bekleyen Büyük Tehlike! Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah Ne Açıklayacak? Fırınınızdaki Büyük Tehlike! Fırınınızdaki Büyük Tehlike!