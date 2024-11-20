Okan Buruk'tan Osimhen yanıtı: Devre arasında ayrılacak mı?

Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi ve şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Genelde kötü başlayıp iyi devam ediyoruz. Performans olarak da eylül ve ekim ayı gibi performansımızı buluyoruz. En çok zorlayan bu sezon; milli takımdan gelen oyuncular. Geçen sezon çok uzun sürdü. Avrupa Şampiyonası'nda sonuna kadar gittik. Copa America'da Davinson sonuna kadar gitti" dedi.

YOUNG BOYS VE BEŞİKTAŞ MAÇLARI

Buruk, Young Boys ve Beşiktaş maçlarına ilişkin şunları söyledi: "Ne kadar eksik olsak da, transferi tamamlamasak da kötü oynamak bizi üzdü. Bazen iyi oynarsınız ama elenirsiniz, şanssızsınızdır. Ancak kötü oynamak gerçekten üzücüydü. Bu durumun bir hayrı olduğuna inanıyorum; Avrupa Ligi'nde daha yukarılara gitme hedefimiz var."

FENERBAHÇE MAÇI ANALİZİ

Buruk, Fenerbahçe maçına dair de dikkat çekici açıklamalarda bulundu: "Fenerbahçe bize karşı normal bir oyunla çıktı, Kasımpaşa maçındaki benzer oyun ve 11 ile sahadaydı. Önemli olan ilk golü bulmaktı. İki gol bulduğumuzda maç bitti. 1-1 olsaydı veya 1-0 geriye düşseydik farklı olurdu. 2-0'ı yakalayınca maçı rahat geçirdik."

OSIMHEN VE TRANSFER PLANLARI

Buruk, Osimhen'in durumu hakkında net konuştu: "Osimhen kendisi de kalacağını söyledi. Ocak ayında ayrılacağını düşünmüyorum. Öyle bir şey yok. Barış Alper'e de teklifler geldi. Ama bırakmak istemiyoruz, bir hedefimiz var. Avrupa'da ve ligde sezon sonuna kadar iddialıyız."

TRANSFERDE YÜKSEK RAKAMLAR

Buruk, bu yıl transferde karşılaştıkları zorluklara değinerek, "Transferde bu sene rakamlar çok yüksekti. Kimi sorsak 10-12 milyon Euro diyorlardı. İnanılmaz yüksekti rakamlar. Jelert gibi genç oyuncular için bile yüksek talepler vardı. Maaşı düşük, ileri dönük yatırım olarak aldık ama bu yarışın içindeyiz" dedi.

JELERT'İN POTANSİYELİ

Buruk, Jelert hakkında ise şu yorumu yaptı: "Jelert, 2003 doğumlu, genç bir oyuncu. Danimarka Milli Takımı'nda oynamış ve Şampiyonlar Ligi tecrübesi var. Potansiyelinin ne zaman ortaya çıkacağını bilemezsiniz, belki ikinci sezon..."