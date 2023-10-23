Okan Buruk'un Bayern Münih 11'i Şekilleniyor!

Okan Buruk'un, Alman ekibinin hızlı hücum silahlarına karşı Abdülkerim Bardakcı'yı sol beke çekerek stoper hattını ise Davinson Sanchez ve Victor Nelsson ikilisi ile oluşturup savunmada daha güvenli oynamak istediği öğrenildi.

Ortada Torreıra-Kaan

Okan Buruk'un, Torreira'nın yanına Manchester maçında olduğu gibi Kaan Ayhan'ı çekeceği belirtildi. Bu ikilinin önünde ise forvet tercihine göre Mertens veya Kerem Aktürkoğlu yer alacak.

Zaha Forvet İçin Bir İhtimal

Mauro Icardi'nin sakatlığı sebebiyle oynamama ihtimali bulunuyor. Bakambu'nun performansının yetersiz olması nedeniyle forvette Barış Alper öne çıkarken Zaha da en uçta oynayacak adaylar arasında.

Öte yandan sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Hakim Ziyech'in oyuna sonradan dahil olması bekleniyor.