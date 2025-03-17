Okan Buruk'un kararı netleşti: 4’lü düzen devam edecek

Galatasaray, son dönemdeki inişli çıkışlı performansının ardından Antalyaspor galibiyetiyle nefes aldı. Teknik direktör Okan Buruk, son maçta gösterilen oyundan memnun kalırken, gelecek hafta ve sezonun geri kalanında takımının formasyonunda herhangi bir değişiklik yapmayacağını açıkladı.

SAVUNMA HATTI SABİT KALACAK

Galatasaray’ın son dönemdeki savunma hattındaki uyum, teknik direktör Okan Buruk'un en çok takdir ettiği unsurlardan biri oldu. Antalyaspor karşısında sergilenen savunma performansı, Buruk’un 4’lü savunma düzeninde karar kılmasını sağladı. Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez ve Frankowski’nin mükemmel uyumu, Buruk’un bu düzeni sezonun geri kalanında değiştirmemeye karar vermesini sağladı.

Buruk, savunma hattına mecbur kalmadıkça müdahale etmeyecek ve özellikle defansif yapılanmayı sağlam tutacak.

Fanatik'e göre, Okan Buruk, geçtiğimiz haftalarda üst üste gelen beraberliklerin ardından eleştirilerin hedefi olmuştu. Ancak Antalyaspor zaferi, hem teknik adamı hem de oyuncuları yeniden motive etti. Alanyaspor’un ardından gelen bu galibiyet, Galatasaray’ın zirveye yeniden tırmanma yolunda önemli bir adım oldu. 51 yaşındaki teknik adam, savunma hattındaki güveni artırarak, Galatasaray’ı zorlu fikstürde daha stabil bir hale getirmeyi hedefliyor.