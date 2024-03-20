Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili yeni gelişme! 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili yeni gelişme! 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
Editör: Yasin Kerim Aşan
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17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

Çıkan olaylarda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında sahaya ilk atlayan H.Ç.'nin'de olduğu şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikden sonra Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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