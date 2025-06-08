Osimhen'den Suudi Arabistan'a ret: Galatasaray bir kez daha devrede

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalya Serie A ekibi Napoli, yıldız forveti Victor Osimhen için Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal ile 75 milyon euro bonservis karşılığında el sıkıştı. Ancak Nijeryalı golcü, futbol kariyerini Orta Doğu’da sürdürme fikrine sıcak bakmadı. Osimhen'in kararı, transfer piyasasında taşları yerinden oynattı.

Osimhen’in Suudi Arabistan’a transferini veto etmesi, onu kadrosuna katmak isteyen Avrupa kulüplerini tekrar harekete geçirdi. Türkiye’den Galatasaray, oyuncunun Avrupa’da kalmak istemesini fırsat bilerek transfer yarışına yeniden dahil oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda temaslarını hızlandırmayı planlıyor.

OSIMHEN’İN ÖNCELİĞİ AVRUPA SAHNESİ

Avrupa kupalarında boy göstermek isteyen Victor Osimhen’in, Şampiyonlar Ligi arenasında kalmak istediği ve bu nedenle Al Hilal’in teklifini geri çevirdiği öğrenildi. Bu durum, Şampiyonlar Ligi bileti alan kulüplerin iştahını kabarttı. Galatasaray cephesi de bu avantajı kullanarak transferde iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.