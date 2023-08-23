Oto Drag 2. Ayak Yarışlarına Kepez ev sahipliği yapacak

Kepez hız tutkunlarını ağırlayacak. Kepez Otomobil ve Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenen 2023 sezonunun otodrag 2. Ayak yarışları Kepez Drag Pisti’nde yapılacak.

OTO DRAG 2. AYAK YARIŞLARI KEPEZ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Kepez Belediyesi işbirliği ile 9-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyona Türkiye’nin dört bir yanından sporcuların katılımı bekleniyor. 402 metre uzunluğundaki Kepez Drag Pisti’ndeki yarışlar, 9 Eylül Cumartesi günü antrenman turları ve sınıfların belirlenmesi için yapılacak sıralama turlarıyla başlayacak. 10 Temmuz Pazar günü 09.00’dan itibaren başlayacak eşleşmeler ile yarışlar yerini heyecanlı anlara bırakacak.