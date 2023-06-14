Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası madalyalar dağıtıldı

Moldova'da düzenlenen Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, oturarak ve ayakta sol kol kategorilerinde 7 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 11 madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Kişinev'de bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'na 31 ülkeden sporcular katıldı.

Organizasyonun ilk gününde İsmail Hacı Bekar, Gökhan Seven, Meryem Yıldırım, Elif Naz Bakır, Ümit Burunlular, Abdülsamed Ocakoğlu ve Murat Çırık altın madalya kazandı.

Fatih Kamuz, Halit Can Ünal ve Oya Aydın gümüş madalya alırken, Ömer Aydın ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona yarın gerçekleştirilecek sağ kol kategorilerinin ardından sona erecek.