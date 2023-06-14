Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası madalyalar dağıtıldı

Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular 11 madalya aldı

Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası madalyalar dağıtıldı
Süleyman Daban Süleyman Daban

Moldova'da düzenlenen Para Bilek GüreşAvrupa Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, oturarak ve ayakta sol kol kategorilerinde 7 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 11 madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Kişinev'de bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'na 31 ülkeden sporcular katıldı.

Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası madalyalar dağıtıldı - Resim : 1

Organizasyonun ilk gününde İsmail Hacı Bekar, Gökhan Seven, Meryem Yıldırım, Elif Naz Bakır, Ümit Burunlular, Abdülsamed Ocakoğlu ve Murat Çırık altın madalya kazandı.

Fatih Kamuz, Halit Can Ünal ve Oya Aydın gümüş madalya alırken, Ömer Aydın ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona yarın gerçekleştirilecek sağ kol kategorilerinin ardından sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# spor # avrupa # Moldova # güreş # Bilek Güreşi
Voleybol: CEV Erkekler Avrupa Altın Ligi Down sendromlu çocuklar spor etkinliğine katıldı Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı A Milli Futbol Takımı Letonya'ya ulaştı
Çok Okunanlar
1 Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi
2 Engelli ve yaşlı aylıkları o tarihte yatacak
3 Jandarma Teşkilatının dönümü kutlandı: İşte o görüntüler
4 Evde bakım maaşları yattı mı?
5 Öğrenciye bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır?