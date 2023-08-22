Para okçulukta 10 madalya

Türkiye Para Okçuluk Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda oldukça başarılı bir performans sergieyerek 10 madalya kazandı.İşte kimlerin madalya aldığı ve ne tür madalyalar kazandıkları haberimizde...

Para okçulukta 10 madalya
Para okçulukta 10 madalya
Editör: Nihat Çarboğa
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Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Rotterdam'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda milliler, madalya tasnifi yapılan kategorilerde 3 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Türkiye, para okçuluk branşında en çok madalya kazanan ülke oldu.

PARA OKÇULUKTA 10 MADALYA

Para okçulukta 10 madalya - Resim : 1

Öte yandan Bahattin Hekimoğlu ve Yiğit Caner Aydın'dan oluşan W1 erkek takımı, Öznur Cüre Girdi ve Sevgi Yorulmaz'ın yer aldığı makaralı yay kadın açık takımı ile Merve Nur Eroğlu ve Yağmur Şengül'ün bulunduğu klasik yay kadın açık takımı birinci oldu. Bu kategorilerde, yarışan sporcu sayısı az olduğu için madalya dağıtılmadı.

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