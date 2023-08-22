Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Rotterdam'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda milliler, madalya tasnifi yapılan kategorilerde 3 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Türkiye, para okçuluk branşında en çok madalya kazanan ülke oldu.

PARA OKÇULUKTA 10 MADALYA

Öte yandan Bahattin Hekimoğlu ve Yiğit Caner Aydın'dan oluşan W1 erkek takımı, Öznur Cüre Girdi ve Sevgi Yorulmaz'ın yer aldığı makaralı yay kadın açık takımı ile Merve Nur Eroğlu ve Yağmur Şengül'ün bulunduğu klasik yay kadın açık takımı birinci oldu. Bu kategorilerde, yarışan sporcu sayısı az olduğu için madalya dağıtılmadı.