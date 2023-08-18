Paul Pogba transferi sonunda bitti! Resmen duyurdular

Juventus'tan ayrılacağı iddiaları ile gündeme gelen Paul Pogba'nın adı geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı. Suudi Arabistan'dan da yüksek bir teklif alan Paul Pogba'nın yeni adresi belli oldu.

PAUL POGBA İÇİN FENERBAHÇE VE GALATASARAY İDDİALARI VARDI

Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen ve geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kalan Paul Pogba'nın takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Yıldız oyuncunun adı geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere Suudi Arabistan ekipleri ile de gündeme gelmişti.

İTALYANLAR DUYURDU! TRANSFER BİTTİ...

İtalya basınında yer alan habere göre; Paul Pogba, Neymar'ı da kadrosuna katan Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Hilal'in 3 yıllık ve 85 milyon sterlinlik teklifini geri çevirdi. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen Fransız yıldız, kariyerine Juventus'ta devam etme kararı aldı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 10 MAÇA ÇIKABİLDİ

Geçtiğimiz sezon sakatlıklar nedeniyle Juventus formasıyla yalnızca 10 resmi maç çıkan Paul Pogba, 1 kez ilk 11'de yer aldı. Sadece 161 dakika sahada kalan 30 yaşındaki Fransız yıldız, 1 asistle skora etki etti.