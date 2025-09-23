Penaltıları kaçırdı, sahada yuhalandı! Fenerbahçe’de Talisca defteri kapanıyor mu?

Fenerbahçe’de performansıyla hayal kırıklığı yaratan Anderson Talisca için karar verildi. Sarı-lacivertli yönetim, Brezilyalı yıldızla sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Taraftarın yuhaladığı Talisca’nın ara transfer döneminde de gönderilebileceği iddia ediliyor.

Geçtiğimiz ocak ayında Al Nassr’dan transfer edilen Anderson Talisca, Fenerbahçe’de beklenen performansı sergileyemedi.

Geçen sezonki etkili oyunundan uzak kalan yıldız futbolcu, Göztepe ve Alanyaspor maçlarında kullandığı penaltıları gole çeviremedi. Son olarak Kasımpaşa karşısında ileri uçta görev alan Talisca, yalnızca 59 dakika sahada kaldı ve etkisiz görüntüsüyle dikkat çekti.

SAHADA YOKLARI OYNADI

Brezilyalı oyuncunun performans istatistikleri, taraftarın tepkisini artırdı. Kasımpaşa maçında yalnızca 15 kez topla buluşan Talisca, bunların 5’ini rakibe kaptırdı.

Şut, kilit pas ve ikili mücadelelerde varlık gösteremeyen yıldız futbolcu, sahadan yuhalanarak çıktı. Bu tablo, yönetimin kararını hızlandırdı.

SÖZLEŞME YENİLENMEYECEK

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Talisca’yla yeni kontrat yapılmayacak. Yönetim, oyuncunun yüksek maaş yükünden kurtulmayı planlıyor.

Haberde, ara transfer döneminde Brezilyalı futbolcuya teklif gelmesi halinde Talisca’nın gönderileceği de aktarıldı.

fenerbahçe anderson talisca
