Ankara’da 14 yaşındaki Hiranur Şimşek’i pompalı tüfekle vuran saldırgan Hasan Polat tutuklandı

Ankara’da 14 yaşındaki Hiranur Şimşek’i gürültü yaptığı iddiasıyla pompalı tüfekle vuran 61 yaşındaki Hasan Polat, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ağır yaralanan Hiranur’un tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Olay, önceki akşam Sincan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Hasan Polat, bahçede oynayan çocuklara gürültü yaptıkları gerekçesiyle tepki gösterdi. Bir süre sonra gürültünün devam ettiğini öne süren Polat, balkona çıkıp pompalı tüfekle ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği Hiranur Şimşek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şimşek, önce Sincan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ardından Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Hasan Polat, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Nöbetçi mahkeme, Polat’ın tutuklanmasına karar verdi.

Hiranur Şimşek’in yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.