Soğuk Savaş programı soruşturmasında tutuklama: Sunucu ve konuk cezaevine gönderildi

Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımlanan “Soğuk Savaş” adlı programda Hz. Muhammed ile ilgili yapılan açıklamalar üzerine resen soruşturma başlattı.

Soruşturmaya gerekçe olarak, programda “İçki tüm kötülüklerin anasıdır” hadisi üzerinden yapılan yorumların halkı tahrik edici, nefret söylemine yönlendirici ve toplumun dini değerlerini aşağılayıcı nitelikte olması gösterildi.

Soruşturma kapsamında, programın sunucusu Boğaç Soydemir ile konuk Enes Akgündüz gözaltına alındı. İki isim, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunda suçlamaları reddeden şüpheliler, haklarında hazırlanan dosya kapsamında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Sulh ceza hakimliği, dosyayı inceleyerek şüpheliler hakkında tutuklama kararı verdi. Böylece hem programın sunucusu Boğaç Soydemir hem de konuk Enes Akgündüz cezaevine gönderildi.