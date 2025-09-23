Soğuk Savaş programı soruşturmasında tutuklama: Sunucu ve konuk cezaevine gönderildi

Hz. Muhammed’e yönelik tahrik edici ifadeler nedeniyle başlatılan soruşturmada, sosyal medya programı “Soğuk Savaş”ın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz tutuklandı. İkili, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Soğuk Savaş programı soruşturmasında tutuklama: Sunucu ve konuk cezaevine gönderildi
Yayınlanma: Güncellenme:

Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımlanan “Soğuk Savaş” adlı programda Hz. Muhammed ile ilgili yapılan açıklamalar üzerine resen soruşturma başlattı.

Soruşturmaya gerekçe olarak, programda “İçki tüm kötülüklerin anasıdır” hadisi üzerinden yapılan yorumların halkı tahrik edici, nefret söylemine yönlendirici ve toplumun dini değerlerini aşağılayıcı nitelikte olması gösterildi.

Soruşturma kapsamında, programın sunucusu Boğaç Soydemir ile konuk Enes Akgündüz gözaltına alındı. İki isim, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunda suçlamaları reddeden şüpheliler, haklarında hazırlanan dosya kapsamında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Sulh ceza hakimliği, dosyayı inceleyerek şüpheliler hakkında tutuklama kararı verdi. Böylece hem programın sunucusu Boğaç Soydemir hem de konuk Enes Akgündüz cezaevine gönderildi.

Araç piyasasında deprem! Yüzde 60 ek vergi tarih oldu, işte etkilenen modellerAraç piyasasında deprem! Yüzde 60 ek vergi tarih oldu, işte etkilenen modellerOtomobil
Bakan Göktaş’tan BM’de küresel mesaj: “Aileyi korumak temel görevimiz”Bakan Göktaş’tan BM’de küresel mesaj: “Aileyi korumak temel görevimiz”Gündem
Günün Manşetleri
“Aileyi korumak temel görevimiz”
Reel sektörün net döviz açığı 182,6 milyar dolar
Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras hakim karşısında
CHP, Berhan Şimşek’i disipline sevk etti
Perinçek’ten Erdoğan’a KKTC çağrısı
3 Belediye hakkında inceleme başlatıldı
Ticaret Bakanlığı 5 üründe tehlike tespit etti
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevden uzaklaştırıldı
FETÖ/PDY’nin üst düzey yapılanma sorumlusu
‘Şeyh Sait vatan hainidir’ demek suç değil
Çok Okunanlar
13 ilde sağanak yağış bekleniyor 13 ilde sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji’den 24 il için sağanak uyarısı: İşte yağış beklenen iller Meteoroloji’den 24 il için sağanak uyarısı: İşte yağış beklenen iller
Altın fiyatları 23 Eylül 2025: Gram altın rekor kırdı Altın fiyatları 23 Eylül 2025: Gram altın rekor kırdı
Uzmanlar "Artık normal değil" diyor: Deprem için kritik uyarılar! Uzmanlar "Artık normal değil" diyor: Deprem için kritik uyarılar!
Araç piyasasında deprem! Araç piyasasında deprem!