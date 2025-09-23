Bakan Göktaş’tan BM’de küresel mesaj: “Aileyi korumak temel görevimiz”

BM Genel Merkezi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından organize edildi. “Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma” temalı programda konuşan Bakan Göktaş, güçlü toplumların temelinde aile yapısının bulunduğunu söyledi.

Adalet, merhamet, paylaşma ve dayanışma gibi ortak değerlerin aileden dünyaya yayıldığını ifade eden Göktaş, küresel sorunların yalnızca ekonomi ve politikalarla değil, güçlü aile yapısıyla aşılabileceğini dile getirdi.

“AİLEYİ KORUMAK TEMEL VE İNSANİ GÖREVİMİZ”

Bakan Göktaş, konuşmasında Türkiye’nin aile odaklı vizyonuna dikkat çekti: “Türkiye olarak, aile kurumunu korumayı, desteklemeyi ve güçlendirmeyi temel ve insani bir görev olarak görüyoruz. Politikalarımızı, projelerimizi ve uluslararası işbirliklerimizi bu anlayış üzerine inşa ediyoruz.”

2025 yılının “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, 2026-2035 yıllarını kapsayacak “Aile ve Nüfus On Yılı” vizyonu ile uzun vadeli stratejilerin hayata geçirileceğini söyledi.

Bakan Göktaş, aile kurumunun karşı karşıya kaldığı tehditlere dikkat çekti: “Bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler, zevk ve hıza dayalı tüketim alışkanlıkları ve biyolojik farklılıkları ortadan kaldırmayı amaçlayan küresel zararlı ideolojik eğilimler aile değerlerini aşındırmaktadır. Anne babalık rolleri değişiyor, kuşaklar arası bağlar kopuyor. Bu gidişat devam ederse, üretim sistemlerimiz, ekonomik dengelerimiz ve sosyal yapılarımız telafisi zor bir şekilde sarsılacak.”

“AİLE DİPLOMASİSİYLE ULUSLARARASI ÇAĞRI”

Türkiye’nin uluslararası platformlarda aileyi merkeze alan politikalar geliştirdiğini vurgulayan Göktaş, BM, Türk Devletleri Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi yapılarda girişimlerde bulunduklarını aktardı. “Aileyi korumak ve güçlendirmek için uluslararası ölçekte hep birlikte güçlü bir irade ortaya koymak zorundayız” diyen Göktaş, aile bağlarını yeniden güçlendirecek adımlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Konuşmasında dijital dünyada çocukların korunmasına da değinen Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren “Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi” ne dikkat çekti.“Çocuklarımızın dijitaldeki varlığını destekleyen, onları güçlendiren, potansiyellerini özgürce geliştirebilecekleri bir ekosistem inşa edebiliriz.”

Bu sözleşmeyle çocukların çevrim içi şiddet, istismar ve mahremiyet ihlallerine karşı korunmasının amaçlandığını belirten Göktaş, tüm dünya ülkelerini bu girişime destek vermeye davet etti.

BM 80. Genel Kurulu kapsamındaki etkinliğe, Katar, Macaristan, Sierra Leone, Somali, Nijerya, Sırbistan, Rusya ve ABD’den bakanlar ile üst düzey temsilciler katıldı. Program, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.