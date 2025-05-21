PFDK’dan sert yaptırım: Trabzonspor başkanına 45 gün ceza, kulübe rekor fatura
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Kulübe 2,5 milyon lira para cezası kesilirken, Türkiye Kupası finalindeki saha olayları nedeniyle Trabzonspor ve Galatasaray’a da ek yaptırımlar uygulandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) aldığı kararları kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’a, kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan ve futbolun yanı sıra kurumların itibarını zedelediği belirtilen paylaşım nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.
TRABZONSPOR’A 2,5 MİLYON TL PARA CEZASI
Aynı paylaşım nedeniyle Trabzonspor Kulübü'ne de 2 milyon 500 bin TL para cezası kesildi. Kurul, bu cezanın "sporun etik değerlerine aykırı açıklamalar" kapsamında uygulandığını belirtti.
PFDK, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada yaşanan saha olayları ve kupa seremonisine katılım eksikliği nedeniyle Trabzonspor’a toplam 1 milyon 8 bin TL para cezası verdi.
GALATASARAY’A DA 336 BİN TL CEZA
Aynı müsabakada taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Galatasaray Kulübü’ne de 336 bin TL para cezası uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı