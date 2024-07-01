Portekiz Slovenya maçı canlı izle! Portekiz Slovenya EURO 2024 son 16 turu TRT 1 canlı yayın

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. EURO 2024'ün son 16 turunda birbirinden keyifli maçlar futbolseverlerle buluşacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te maçlar Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirlerinde oynanıyor.

4'erli 6 gruba ayrılan 24 takımdan grupları ilk iki sırada tamamlayanlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdırdı. Son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçiliyor.

A Grubu'nda Almanya ve İsviçre; B Grubu'nda İspanya ve İtalya; C Grubu'nda İngiltere ve Danimarka; D Grubu'nda Avusturya ve Fransa, E Grubu'nda Romanya ve Belçika; F Grubu'nda ise Portekiz ve Türkiye ilk 2 sırayı alarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

En iyi 4 grup üçüncüsü olmayı başaran Hollanda, Gürcistan, Slovakya ve Slovenya da son 16 turuna yükseldi.

EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

• İsviçre-İtalya

• Almanya-Danimarka

• İngiltere-Slovakya

• İspanya-Gürcistan

• Fransa-Belçika

• Portekiz-Slovenya

• Romanya-Hollanda

• Avusturya-Türkiye

PORTEKİZ İLE SLOVENYA SON 16 TURUNDA KARŞI KARŞIYA GELİYOR

EURO 2024'te son 16 turunda Portekiz ile Slovenya karşılaşacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Ciro Carbone ile Alessandro Giallatini üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Norveç'ten Espen Eskas olacak.

Kazanan taraf çeyrek final biletini alacak ve Fransa-Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Portekiz ile Slovenya, A milli takım düzeyinde sadece 1 maç yaptı. İki takım arasındaki tek karşılaşma, yaklaşık 3 ay önce oynandı. Slovenya, ev sahipliği yaptığı dostluk maçını 2-0 kazandı.

PORTEKİZ SON 16 TURUNA NASIL GELDİ?

Portekiz, EURO 2024'te, Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda mücadele etti. Portekiz, 2 galibiyet, 1 yenilgiyle 6 puan topladı. Portekiz, grubu lider tamamlayarak yoluna devam etti.

Portekiz, gruptaki ilk maçında Çekya'yı 2-1, ikinci maçında ise Türkiye'yi 3-0 mağlup etmeyi başardı. Portekiz, gruptaki son maçında ise Gürcistan'a 2-0 kaybetti.

Portekiz'de grup maçlarında birer sarı kart gören Cristiano Ronaldo, Francisco Conceiçao, Joao Palhinha, Pedro Neto, Ruben Neves, bugünkü karşılaşmada kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve Portekiz'in çeyrek finale yükselmesi halinde bu turda forma giymeyecek.

SLOVENYA SON 16 TURUNA NASIL GELDİ?

Slovenya, EURO 2024'te C Grubu'nda, İngiltere, Danimarka ve Sırbistan ile mücadele etti. Slovenya 3 beraberlikle grubunu üçüncü sırada bitirdi ve en iyi 4 grup üçüncüsünden biri olarak tur atladı.

Slovenya, gruptaki ilk maçında Danimarka ile 1-1, ikinci maçında Sırbistan ile 1-1 ve üçüncü maçında İngiltere ile 0-0 berabere kaldı.

Slovenya Milli Takımı'nda sol bek Erik Janza cezası nedeniyle Portekiz'e karşı forma giyemeyecek. Slovenya'da ayrıca Jaka Bijol, Zan Celar, Petar Stojanovic ile Zan Vipotnik sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Portekiz: Diogo Costa, Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Ronaldo, Joao Felix

Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec, Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar, Sporar, Sesko

PORTEKİZ-SLOVENYA MAÇI CANLI İZLE! PORTEKİZ-SLOVENYA TRT 1 CANLI İZLE!

Fubolseverler Portekiz ile Slovenya arasında oynanacak EURO 2024 son 16 turu mücadelesinin hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. Peki Portekiz-Slovenya maçı hangi kanalda? Portekiz-Slovenya maçı nasıl izlenir? İşte detaylar...

Saat 22.00'de başlayacak ve Frankfurt Arena'da oynanacak Fransa-Belçika maçı TRT 1'den yayınlanacak.

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