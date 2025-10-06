Premier Lig’de taşlar yerinden oynadı! “İngiltere böyle forvet görmedi”

İngiliz futbolunun önde gelen yorumcularından ve eski Liverpool efsanesi Jamie Carragher, Sky Sports’un “Extra Time” programında yaptığı açıklamada, Erling Haaland’ı İngiltere futbolunun gördüğü en etkileyici golcü olarak nitelendirdi.

Carragher, “Bence İngiliz futbolunun gelmiş geçmiş en büyük golcüsünü izliyoruz. Jimmy Greaves, Dixie Dean gibi efsaneleri birebir hatırlamıyorum ama Gary Lineker, Alan Shearer, Harry Kane ve Ian Rush gibi büyük golcüleri izledim. Haaland, hepsinden farklı bir seviyede.” ifadelerini kullandı.

Eski savunmacı, Haaland’ın performansını Manchester City tarihinin en büyük forvetlerinden Sergio Agüero ile karşılaştırarak şu yorumu yaptı: “Agüero inanılmaz bir oyuncuydu ama Haaland tamamen farklı bir seviyede. Şu anda oyunumuzda daha önce hiç görmediğimiz bir şeyi izliyoruz.”

HAALAND DURDURULAMIYOR

Manchester City’nin Brentford deplasmanında aldığı galibiyette yine başrolde Erling Haaland vardı. Norveçli golcü, maçta attığı golle üst üste dokuzuncu maçında da fileleri havalandırarak dikkat çekici performansını sürdürdü.

Bu gol, Haaland’ın kulüp ve milli takım formalarıyla bu sezonki 18. golü oldu. Brentford karşısında Sepp van den Berg’i “buldozer gibi ezerek” attığı gol ise sosyal medyada gündem yarattı.

“HİÇ BU KADAR İYİ HİSSETMEMİŞTİM”

Brentford maçının ardından “Hayatının formunda olup olmadığı” sorusuna Haaland net bir yanıt verdi: “Hiç bu kadar iyi hissetmemiştim.”

Norveçli yıldız, şu ana kadar çıktığı 18 resmi karşılaşmada 11 gol kaydetti. Premier Lig’de yalnızca Tottenham, Haaland’ı durdurabilen tek takım oldu.

Formunun sırrını anlatan Haaland, hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendisini çok güçlü hissettiğini belirtti: “Bu kadar iyi hissetmemin nedeni sadece antrenman değil. Oğlumla vakit geçirince futbol dışında da zihnimi boşaltabiliyorum. Artık sahadan uzaklaştığımda daha rahatım.”

Geçen sezon diz ve ayak bileği sakatlıklarıyla boğuşan yıldız futbolcu, bu yıl tamamen sağlıklı bir dönem geçiriyor.

GUARDIOLA: “HER MAÇTA DAHA İLERİ GİDİYOR”

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, öğrencisinin performansından övgüyle bahsetti. Guardiola, “Maçtan maça daha da gelişiyor, sadece bitirici değil, aynı zamanda savunmada ve pres oyununda da çok çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam ayrıca, “Bir ay önce bunun Haaland’ın en iyi dönemi olduğunu söylemiştim. Şimdi daha da ötesinde.” diyerek oyuncusunun fiziksel formuna dikkat çekti.

Haaland, Premier Lig’de yalnızca gol atmakla kalmayıp aynı zamanda takım savunmasına da katkı sağlıyor. Brentford karşısında duran toplarda kritik müdahaleler yapan Norveçli, şu anda ligdeki tüm oyuncular arasında en fazla gol atan isim konumunda.

Haaland, bireysel olarak 12 Premier Lig kulübünden daha fazla gol atarak adını ligin istatistik tarihine yazdırdı.

Jamie Carragher, Haaland’ın sadece bir forvet değil, bir dönemin tanımı olduğunu vurguladı. “Haaland, modern futbolun geldiği noktayı en iyi temsil eden oyuncu. Fiziksel olarak yıkılmaz, zihinsel olarak olgun ve bitirici yönüyle tarihte eşi benzeri yok.”