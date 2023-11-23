PSG, Golcüsünün Opsiyonunu 80 Milyon Euro Kullanarak Satın Aldı!

Paris Saint-Germain, satın alma opsiyonuyla kiraladığı Gonçalo Ramos'un bonservisini aldı.

PSG, Golcüsünün Opsiyonunu 80 Milyon Euro Kullanarak Satın Aldı!
PSG, Golcüsünün Opsiyonunu 80 Milyon Euro Kullanarak Satın Aldı!

Ligue 1 lideri PSG, geçtiğimiz yaz Benfica'dan kiraladığı Gonçalo Ramos'un bonservisini aldı.

PSG, Golcüsünün Opsiyonunu 80 Milyon Euro Kullanarak Satın Aldı!

Fransız ekibi, Portekizli oyuncu için 65 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Anlaşmada toplamda 15 milyon euro'yu bulan bonus maddeleri de yer alıyor.

Gonçalo Ramos'un PSG ile imzaladığı sözleşme 2028 yılında sona erecek.

22 yaşındaki forvet bu sezon PSG formasını 15 kez terletti. Gonçalo Ramos bu maçlarda 2 kez fileleri sarsmayı başardı.

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