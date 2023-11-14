Rachid Ghezzal Futbolu Bırakıyor Mu?

Sakatlık sorunları nedeniyle Beşiktaş'ta son dönemde bekleneni veremeyen Rachid Ghezzal'ın futbolu bırakabileceği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Rachid Ghezzal Futbolu Bırakıyor Mu?
Rachid Ghezzal Futbolu Bırakıyor Mu?

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Başakşehir maçının 41. dakikasında sakatlanan Bakhtiyor Zaynutdinov'un yerine oyuna dahil olmuştu. Ancak maçın ikinci yarısına çıkamayan futbolcu ile ilgili teknik direktör Rıza Çalımbay, Ghezzal'ın ağlayarak oynamayacağını söylediğini dile getirmişti.

''Futbolu Bırakabilirim''

31 yaşındaki yıldızın özellikle son iki sezonda geçirdiği sakatlıklar ve Başakşehir maçında yaşanan olayın ardından flaş bir karar aldığı öne sürüldü.

Rachid Ghezzal Futbolu Bırakıyor Mu? - Resim : 1

İddiaya göre Cezayirli futbolcunun yakın çevresiyle yaptığı konuşmada "Sürekli sakatlıklar yaşanıyorum bu şekilde devam ederse futbolu bırakabilirim" ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.

Galatasaray'dan TFF'ye Süper Kupa Başvurusu!Galatasaray'dan TFF'ye Süper Kupa Başvurusu!Spor
# Rachid Ghezzal # beşiktaş
Çok Okunanlar
Bugün Nerede Deprem Oldu? Bugün Olan Depremler Hissedildi Mi?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Bugün Olan Depremler Hissedildi Mi?
Dilan ve Engin Polat Çiftinin Cezaları Belli Oldu!
Dilan ve Engin Polat Çiftinin Cezaları Belli Oldu!
Nevrigül Cinayetinde Ne Oldu?
Nevrigül Cinayetinde Ne Oldu?
İstanbul'da 6 İlçede Su Kesilecek! Akşama Kadar Su Gelmeyecek Olan İlçeler Hangileri?
İstanbul'da 6 İlçede Su Kesilecek! Akşama Kadar Su Gelmeyecek Olan İlçeler Hangileri?
İstanbullular Müjde: Sonunda Artmaya Başladı? Ancak Yeterli Mi?
İstanbullular Müjde: Sonunda Artmaya Başladı? Ancak Yeterli Mi?
Öne Çıkanlar Arap Zirvesi'nden Acil Ateşkes Talebi! - Yakup Aslan - Halil Nebiler Arap Zirvesi'nden Acil Ateşkes Talebi! - Yakup Aslan - Halil Nebiler Osmanlı Mirası Reyhanın Mükemmel Faydaları! Osmanlı Mirası Reyhanın Mükemmel Faydaları!