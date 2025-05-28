Real Betis-Chelsea maçı hangi kanalda? Real Betis-Chelsea maçı canlı izle

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı kupası UEFA Konferans Ligi’nde final heyecanı yaşanıyor. İspanyol temsilcisi Real Betis ile İngiltere'nin köklü kulübü Chelsea, kupayı müzesine götürmek için karşı karşıya gelecek.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Real Betis-Chelsea maçı hangi kanalda? Real Betis-Chelsea maçı canlı izle
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Polonya'nın Wroclaw kentindeki Tarczynski Arena’da oynanacak dev final, 28 Mayıs Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma, Exxen ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Cole Palmer önderliğindeki Chelsea, Avrupa kupaları tarihinde bir ilki gerçekleştirmeye çok yakın. İngiliz ekibi, bu finali kazanması halinde UEFA'nın düzenlediği tüm kulvarlarda (Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Kupa ve Konferans Ligi) şampiyonluk yaşayan ilk kulüp olarak tarihe geçecek.

İspanyol ekibi Real Betis ise tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası kaldırmak istiyor. Kadrosunda Isco gibi yıldız isimleri barındıran Betis, bu hayalini gerçeğe dönüştürmek için sahaya çıkacak.

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