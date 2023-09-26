Real Madrid'de Arda Güler Şoku! Sahalara Döneceği Açıklanmışken Yine Sakatlandı

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve İspanyol devinin ABD kampında geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat edilen Arda Güler bir kez daha sakatlandı. Real Madrid, Arda Güler'in son antrenmanda sol ön rektus kasında yaralanma tespit edildiğini açıkladı. Marca'nın haberine göre genç yıldız sahalardan 1 ay uzak kalacak.

Real Madrid'in internet sitesinden yapılan açıklamada "Oyuncumuz Arda Güler'e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından sol rektus femoris kasından sakatlık teşhisi konuldu." ifadeleri kullanıldı.

Arda Güler Yine Sakatlandı!

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak büyük sükse yaratan Arda Güler, eflatun-beyazlıların ABD kampında şanssız bir sakatlı yaşadı. Takımının ABD kampından ayrılarak tedavi için İspanya'ya dönen futbolcu sonrasında ameliyat olmuştu. Rehabilitasyon sürecini atlatan genç yıldız geçtiğimiz hafta takım arkadaşlarıyla antrenmanda yer aldı.

Carlo Ancelotti konuyla ilgili doğrulama geçerek şu ifadeleri kullandı; "Arda Güler iyileşti. Las Palmas maçında oynayacak durumda. Maç eksiği var. Fiziksel olarak biraz eksikleri var. Bizim oyun tarzımıza alışması gerekecek. Bu normal. Arda, muhteşem bir yetenek."

Ancelotti'nin yaptığı bu açıklamalardan dakikalar sonra Real Madrid, Arda Güler'in sakatlığı ile sarsıldı. İspanyol basını Arda Güler'in sahalardan en az 1 ay uzak kalacağını duyurdu.