Real Madrid'de Arda Güler Şoku! Sahalara Döneceği Açıklanmışken Yine Sakatlandı

Arda Güler bir kez daha sakatlandı. Real Madrid, Arda Güler'in son antrenmanda sol ön rektus kasında yaralanma tespit edildiğini açıkladı. Marca'nın haberine göre genç yıldız sahalardan 1 ay uzak kalacak.

Real Madrid'de Arda Güler Şoku! Sahalara Döneceği Açıklanmışken Yine Sakatlandı
Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve İspanyol devinin ABD kampında geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat edilen Arda Güler bir kez daha sakatlandı. Real Madrid, Arda Güler'in son antrenmanda sol ön rektus kasında yaralanma tespit edildiğini açıkladı. Marca'nın haberine göre genç yıldız sahalardan 1 ay uzak kalacak.

Real Madrid'in internet sitesinden yapılan açıklamada "Oyuncumuz Arda Güler'e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından sol rektus femoris kasından sakatlık teşhisi konuldu." ifadeleri kullanıldı.

Arda Güler Yine Sakatlandı!

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak büyük sükse yaratan Arda Güler, eflatun-beyazlıların ABD kampında şanssız bir sakatlı yaşadı. Takımının ABD kampından ayrılarak tedavi için İspanya'ya dönen futbolcu sonrasında ameliyat olmuştu. Rehabilitasyon sürecini atlatan genç yıldız geçtiğimiz hafta takım arkadaşlarıyla antrenmanda yer aldı.

Real Madrid'de Arda Güler Şoku! Sahalara Döneceği Açıklanmışken Yine Sakatlandı - Resim : 1Carlo Ancelotti konuyla ilgili doğrulama geçerek şu ifadeleri kullandı; "Arda Güler iyileşti. Las Palmas maçında oynayacak durumda. Maç eksiği var. Fiziksel olarak biraz eksikleri var. Bizim oyun tarzımıza alışması gerekecek. Bu normal. Arda, muhteşem bir yetenek."

Ancelotti'nin yaptığı bu açıklamalardan dakikalar sonra Real Madrid, Arda Güler'in sakatlığı ile sarsıldı. İspanyol basını Arda Güler'in sahalardan en az 1 ay uzak kalacağını duyurdu.

İnsansı Robot Sophia! Gain Ücret Ne kadar, Gain Ücretsiz İzlenir mi? Açık Mikrofon Sophia Yayınlandı mı?İnsansı Robot Sophia! Gain Ücret Ne kadar, Gain Ücretsiz İzlenir mi? Açık Mikrofon Sophia Yayınlandı mı?Gündem
# arda güler # real madrid # sakatlık
Çok Okunanlar
Ihlara Vadisi Yüzlerce Bitki ve Canlıya Ev Sahipliği Yapıyor
Ihlara Vadisi Yüzlerce Bitki ve Canlıya Ev Sahipliği Yapıyor
Karatay'dan Yasaklı Yiyecek Listesi!
Karatay'dan Yasaklı Yiyecek Listesi!
Ev Yapımı Yoğurt mu, Marketten Alınan mı?
Ev Yapımı Yoğurt mu, Marketten Alınan mı?
Ölmeden Kesinlikle İzlenmesi Gereken Filmler! IMDb Puanı En Yüksek Film Sıralaması
Ölmeden Kesinlikle İzlenmesi Gereken Filmler! IMDb Puanı En Yüksek Film Sıralaması
Atatürk 57 Yılda 3 Bin 937 Kitap Okudu
Atatürk 57 Yılda 3 Bin 937 Kitap Okudu
Öne Çıkanlar İktidar neden vaatlerini yerine getirmedi? - Başkent Kulisi - Ulusal İktidar neden vaatlerini yerine getirmedi? - Başkent Kulisi - Ulusal Bu Ekmeklerin Fiyatı 4 Lira! Bu Ekmeklerin Fiyatı 4 Lira!