Real Madrid’den farklı galibiyet: Arda Güler’den kritik asist

Milli futbolcumuz Arda Güler, maçta ilk 11’de sahaya çıkarak 75 dakika süre aldı. Mbappe’nin golünde yaptığı asistle takımına katkı sağlayan genç oyuncu, maç boyunca etkili bir performans sergiledi. Ancak gole çok yaklaşmasına rağmen skora doğrudan katkı yapma şansı bulamadı.

Bu sonuçla puanını 30’a çıkaran Real Madrid, lider Barcelona ile arasındaki puan farkını 4’e indirdi. Leganes ise 14 puanla 14. sırada yer almaya devam etti.

İspanyol medyası, Teknik Direktör Ancelotti’nin Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Liverpool karşılaşmasını düşünerek Arda ve Ceballos’a bu maçta şans verdiğini, İngiltere’de ise Modric ve Diaz’ı oynatmayı planladığını belirtti.