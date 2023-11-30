Real Madrid'in Golcüsü: Jude Bellingham!

Real Madrid'in yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'dan 103 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Jude Bellingham, İspanyol devinde parlıyor.

Real Madrid'in Golcüsü: Jude Bellingham!
Real Madrid'in Golcüsü: Jude Bellingham!

Real Madrid'de şu ana kadar beklentileriyle fazlasıyla karşılayan İngiliz yıldız, gol yollarındaki etkisiyle dikkat çekiyor. İspanyol devinin formasıyla 16 maça çıkan Jude Bellingham, 15 kez gol sevinci yaşadı. 20 yaşındaki orta saha 15 golünün yanı sıra 4 kez de asist yaptı.

Bellingham, bu performansıyla Real Madrid'in İspanya Ligi'nde lider olmasında ve Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmasında büyük rol oynadı.

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# real madrid
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