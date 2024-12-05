Real Madrid'in şok eden yenilgisi!

Real Madrid, Athletic Bilbao karşısında 2-1'lik mağlubiyetle sahadan ayrıldı ve bu sonuç, hem takımın hem de teknik direktörün üzerinde büyük bir baskı oluşturacak gibi görünüyor. Özellikle hücumda yaşanan verimsizlik, galibiyeti elde etme konusunda Madrid’in zorlanmasına sebep oldu.

Kylian Mbappé’nin kaçırdığı penaltı, maçın kırılma anıydı; eğer bu fırsat değerlendirilseydi, sonuç farklı olabilirdi. Bilbao, disiplinli savunması ve etkili kontra ataklarıyla öne çıkarken, Real Madrid’in savunma hataları ve ofansif üretkenlik eksiklikleri gözle görülür şekilde arttı.

Takım, zaman zaman topa sahip olma oranı yüksek olsa da, bu avantajı rakip kaleye baskı yaparak çeviremiyor ve son paslarda isabetsiz seçimler yapıyordu.

Özellikle orta saha oyuncuları, oyun kurma noktasında çok daha etkili olmalıydı. Bu mağlubiyet, Madrid’in sezon boyunca süreklilik ve mental dayanıklılık noktasında eksiklikler yaşadığını ortaya koydu.

Artık Real Madrid’in, savunma organizasyonunu ve hücum verimliliğini artırmak adına acil bir çözüm bulması gerektiği açıkça görünüyor. Yönetim, teknik direktörün stratejilerine bağlı olarak büyük değişiklikler yapabilir; zira bu tür kayıplar, takımın hem moralini hem de sıralamadaki yerini olumsuz yönde etkileyebilir.