Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligde, 6-7-8 ve 9 Aralık tarihlerinde 15. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Beşiktaş ile Fenerbahçe dev derbide karşı karşıya gelecek. 22 puanla 5. sırada bulunan Beşiktaş'ın, 32 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe'yi Tüpraş Stadyumu'nda ağırlayacağı mücadele 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşma öncesi en çok merak edilen konuların başında gelen maçı kimin yöneteceği ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi. TFF, dev derbide görev yapacak ismi duyurdu.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.