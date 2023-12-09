Real Madrid'ten 'Arda Güler' Kararı! İspanyol Basını Resmen Duyurdu...

Fenerbahçe'den 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in başka bir takıma kiralanıp kiralanmayacağına yönelik İspanyol basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Real Madrid'ten 'Arda Güler' Kararı! İspanyol Basını Resmen Duyurdu...
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Real Madrid'e transfer olduktan sonra büyük şanssızlıklar yaşayan milli futbolcu Arda Güler, sakatlıkları nedeniyle formasından uzun süre uzak kaldı.

Real Madrid'in, Arda için kiralama formülü düşündüğü ve yeniden form tutabileceği bir takıma gitmesini istediği iddiası basında yer almıştı.

Arda Güler Real'de Kalıyor

İspanya'nın önemli gazetelerinden AS, Real Madrid yönetiminin Arda Güler'i kesinlikle kiralamayı düşünmediğini yazdı. Habere göre Arda Güler, Ancelotti'nin planlarında önemli bir yere sahip ve deneyimli teknik adam sakatlığını atlatmasıyla birlikte Arda Güler'e şans vermeye hazır.

17 Aralık'ta Sahada Olacak

AS'ta yer alan habere göre milli futbolcunun sakatlığı hızla iyileşiyor. İspanyol medyası Arda Güler'in sahalara çıkacağı ilk maçı duyurdu.

Habere göre Arda Güler'in 17 Aralık oynanacak Real Madrid - Villarreal maçında sahada olması bekleniyor. İyileşme süreci beklenilenin aksine olması durumunda, Real Madrid'in 2023'ün son iç saha maçında görev verileceği aktarıldı.

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