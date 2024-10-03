RFS - Galatasaray maçı canlı izle! TRT 1 canlı maç izle

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, lig aşamasındaki ikinci hafta maçında deplasmanda Rigas Skola'ya (RFS) konuk olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta maçında sahasında PAOK ile karşılaşmış ve rakibini 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta öncesinde 3 puanla 5. sırada yer alıyor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ise liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 23 gol atan Cimbom, kalesinde 8 gol gördü. Galatasaray, ligdeki son maçında sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalmıştı.

Galatasaray'ın rakibi RFS ise 10 takımla oynanan Letonya liginde liderlik koltuğunda oturuyor. RFS, 31 haftası geride kalan ligde oynadığı 30 maçta 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 78 puanla liderlik koltuğunda oturan RFS, bu maçlarda 90 gol atarken kalesinde ise 19 gol gördü. RFS, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda UE St. Coloma'yı, play-off turunda ise APOEL'i elemeyi başararak adını lig aşamasına yazdırmıştı. RFS, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynadığı maçta Romanya temsilcisi FCSB'ye 4-1 mağlup olmuştu. Henüz puanı olmayan RFS, UEFA Avrupa Ligi'nde 33. sırada yer alıyor.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında RFS ile yapacağı maçta Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Filip Glova düdük çalacak. Yardımcı hakemlik görevini Daniel Polacek ve Peter Bednar'ın üstleneceği karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Lukas Dzivjak olacak. Video Yardımcı Hakem odasında ise Michal Ocenas görev yapacak.

GALATASARAY AVRUPA'DA 320. MAÇINA ÇIKIYOR

Galatasaray, RFS maçıyla Avrupa kupalarındaki 320. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 319 müsabakanın 114'ünden galibiyetle ayrıldı. 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 432 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 477 gole engel olamadı.

GALATASARAY'IN GENİŞ KADROSU

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi için bildirdiği kadroda şu isimler yer aldı:

Fernando Muslera, Ahmet Şen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Dries Mertens, Yusuf Demir, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi, Victor Osimhen.

RFS-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! RFS-GALATASARAY MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

Futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında RFS ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Futbolseverler karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki RFS-Galatasaray maçı, saat 19.45'te başlayacak. RFS-Galatasaray maçı TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

RFS-GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!