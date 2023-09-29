İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçen Roberto Mancini'nden tazminat almak istiyor.

Roberto Mancini'ye Dava Yolda

Federasyon başkanı Gabriele Gravina yaptığı açıklamada Mancini'ye dava açmayı düşündüklerini söyledi. Gravina "Mancini ile yaşananlarla ilgili yönetim kuruluna bilgi verdim. Kurul da konuyla ilgilenmesi üzerine bir profesyoneli yetkilendirdi" dedi.

Mancini İtalya'dan ayrılığının Suudi Arabistan'dan gelen teklif ile ilgisi olmadığını, teknik ekibi ile ilgili Gravina tarafından alınan bazı kararların ayrılık sürecinde rol oynadığını ifade etmişti.

İtalya Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Roberto Mancini'nin yerine geçen sezon Napoli'yi Serie A'da şampiyonluğa taşıyan Luciano Spalletti getirilmişti.