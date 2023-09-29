Roberto Mancini'ye Dava Yolda

İtalya Futbol Federasyonu, İtalya Milli takımı teknik direktörlüğünden istifa ettikten kısa bir süre sonra Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçen Roberto Mancini'ye dava açmaya hazırlanıyor.

Roberto Mancini'ye Dava Yolda
Roberto Mancini'ye Dava Yolda
Editör: Nihat Çarboğa

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçen Roberto Mancini'nden tazminat almak istiyor.

Roberto Mancini'ye Dava Yolda

Federasyon başkanı Gabriele Gravina yaptığı açıklamada Mancini'ye dava açmayı düşündüklerini söyledi. Gravina "Mancini ile yaşananlarla ilgili yönetim kuruluna bilgi verdim. Kurul da konuyla ilgilenmesi üzerine bir profesyoneli yetkilendirdi" dedi.

Roberto Mancini'ye Dava Yolda - Resim : 1

Mancini İtalya'dan ayrılığının Suudi Arabistan'dan gelen teklif ile ilgisi olmadığını, teknik ekibi ile ilgili Gravina tarafından alınan bazı kararların ayrılık sürecinde rol oynadığını ifade etmişti.

İtalya Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Roberto Mancini'nin yerine geçen sezon Napoli'yi Serie A'da şampiyonluğa taşıyan Luciano Spalletti getirilmişti.

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