Basketbol Süper Ligi Başlıyor
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun ilk haftası bugün oynanacak Manisa Büyükşehir Belediyespor- Bahçeşehir Koleji maçıyla başlayacak. İşte Basketbol Süper Ligi'ne dair notlar.
Basketbolda 58. sezonuna girilen ligin ilk hafta maçlarının programı şöyle:
29 Eylül Cuma:
19.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bahçeşehir Koleji
30 Eylül Cumartesi:
13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray Nef
15.30 TOFAŞ-Reeder Samsunspor
18.00 Anadolu Efes-ONVO Büyükçekmece Basketbol
20.30 Türk Telekom-Bursaspor İnfo Yatırım
1 Ekim Pazar:
13.00 Aliağa Petkimspor-Pınar Karşıyaka
15.30 Darüşşafaka Lassa-Beşiktaş
18.00 Fenerbahçe Beko-Çağdaş Bodrumspor
Basketbol Süper Ligi 58 Yaşına Giriyor
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 58. sezon, bugün oynanacak tek maçla başlayacak.
Anadolu Efes, ligde 16 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip.
Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında üst üste 4 şampiyonluk yaşadı.
Anadolu Efes, Süper Lig'de geçen sezonu da şampiyon tamamladı.