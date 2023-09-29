Basketbol Süper Ligi Başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun ilk haftası bugün oynanacak Manisa Büyükşehir Belediyespor- Bahçeşehir Koleji maçıyla başlayacak. İşte Basketbol Süper Ligi'ne dair notlar.

Basketbol Süper Ligi Başlıyor
Basketbol Süper Ligi Başlıyor
Editör: Nihat Çarboğa

Basketbolda 58. sezonuna girilen ligin ilk hafta maçlarının programı şöyle:

29 Eylül Cuma:

19.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bahçeşehir Koleji

30 Eylül Cumartesi:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray Nef

15.30 TOFAŞ-Reeder Samsunspor

18.00 Anadolu Efes-ONVO Büyükçekmece Basketbol

20.30 Türk Telekom-Bursaspor İnfo Yatırım

1 Ekim Pazar:

13.00 Aliağa Petkimspor-Pınar Karşıyaka

15.30 Darüşşafaka Lassa-Beşiktaş

18.00 Fenerbahçe Beko-Çağdaş Bodrumspor

Basketbol Süper Ligi Başlıyor - Resim : 1

Basketbol Süper Ligi 58 Yaşına Giriyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 58. sezon, bugün oynanacak tek maçla başlayacak.

Anadolu Efes, ligde 16 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip.

Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında üst üste 4 şampiyonluk yaşadı.

Anadolu Efes, Süper Lig'de geçen sezonu da şampiyon tamamladı.

Fenerbahçe'de Savunmadan 10 Gole KatkıFenerbahçe'de Savunmadan 10 Gole KatkıSpor
# basketbol
Çok Okunanlar
Sıcaklıklar azalıyor, Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor!
Sıcaklıklar azalıyor, Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor!
İstanbul'da barajlar alarm veriyor, su oranı son on yılın en düşük seviyelerinde...
İstanbul'da barajlar alarm veriyor, su oranı son on yılın en düşük seviyelerinde...
Sarı Çizmesini Giyip Ojeli Tırnaklarıyla Otomobilleri Pırıl Pırıl Yapıyor
Sarı Çizmesini Giyip Ojeli Tırnaklarıyla Otomobilleri Pırıl Pırıl Yapıyor
AFAD ve Kandilli verilerine göre bugün deprem yaşanan iller...
AFAD ve Kandilli verilerine göre bugün deprem yaşanan iller...
Yeşilçam'ın Sarışın Güzeli Serpil Nur Son Haliyle "Nereden Nereye" Dedirtti
Yeşilçam'ın Sarışın Güzeli Serpil Nur Son Haliyle "Nereden Nereye" Dedirtti
Öne Çıkanlar "Sinema FETÖ'nün aleti olamaz!" Vatan Partisi ve Türkiye Sanatçılar Birliği'nden açıklama "Sinema FETÖ'nün aleti olamaz!" Vatan Partisi ve Türkiye Sanatçılar Birliği'nden açıklama Diyarbakır ‘hasır bileziği’ Dubai’de tanıtıldı Diyarbakır ‘hasır bileziği’ Dubai’de tanıtıldı