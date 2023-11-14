Marca'da yer alan habere göre, 38 yaşındaki eski futbolcunun zamanının büyük bir çoğunu golfte kullandığı belirtildi.

Roberto Soldado'dan Futboldan Sonra Golf Kariyeri!

Soldado'nun golf kariyerinde oldukça iyi olduğu ve katıldığı bir turnuvada şampiyon olduğu aktarıldı.

Futbolculuğu döneminde 2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe'de oynayan Soldado, sarı-lacivertli takımda çıktığı 59 maçta 19 gol attı ve 11 asist yaptı.