Roberto Soldado'dan Futboldan Sonra Golf Kariyeri!

Futbola geçtiğimiz aylarda veda eden Roberto Soldado, golf kariyerine başladı. Golf kariyerine başlayan tecrübeli futbolcu golfe oldukça iyi bir başlangıç yaptı.

Roberto Soldado'dan Futboldan Sonra Golf Kariyeri!
Roberto Soldado'dan Futboldan Sonra Golf Kariyeri!
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Marca'da yer alan habere göre, 38 yaşındaki eski futbolcunun zamanının büyük bir çoğunu golfte kullandığı belirtildi.

Roberto Soldado'dan Futboldan Sonra Golf Kariyeri!

Soldado'nun golf kariyerinde oldukça iyi olduğu ve katıldığı bir turnuvada şampiyon olduğu aktarıldı.

Roberto Soldado'dan Futboldan Sonra Golf Kariyeri! - Resim : 1

Futbolculuğu döneminde 2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe'de oynayan Soldado, sarı-lacivertli takımda çıktığı 59 maçta 19 gol attı ve 11 asist yaptı.

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# Roberto Soldado # golf # futbol
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