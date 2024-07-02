Romanya Hollanda maçı canlı izle! Romanya Hollanda EURO 2024 son 16 turu TRT 1 canlı yayın

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. EURO 2024'ün son 16 turunda birbirinden keyifli maçlar futbolseverlerle buluşacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te maçlar Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirlerinde oynanıyor.

4'erli 6 gruba ayrılan 24 takımdan grupları ilk iki sırada tamamlayanlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdırdı. Son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçiliyor.

A Grubu'nda Almanya ve İsviçre; B Grubu'nda İspanya ve İtalya; C Grubu'nda İngiltere ve Danimarka; D Grubu'nda Avusturya ve Fransa, E Grubu'nda Romanya ve Belçika; F Grubu'nda ise Portekiz ve Türkiye ilk 2 sırayı alarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

En iyi 4 grup üçüncüsü olmayı başaran Hollanda, Gürcistan, Slovakya ve Slovenya da son 16 turuna yükseldi.

EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

• İsviçre-İtalya

• Almanya-Danimarka

• İngiltere-Slovakya

• İspanya-Gürcistan

• Fransa-Belçika

• Portekiz-Slovenya

• Romanya-Hollanda

• Avusturya-Türkiye

ROMANYA İLE HOLLANDA SON 16 TURUNDA KARŞI KARŞIYA GELİYOR

EURO 2024'te son 16 turunda Romanya ile Hollanda karşılaşacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Stefan Lupp ile Marco Achmüller üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise aynı ülkeden Daniel Siebert olacak.

Kazanan taraf çeyrek final biletini alacak ve Avusturya-Türkiye eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İki takım arasındaki rekabette Hollanda ciddi üstünlük kurdu. Hollanda ile Romanya daha önce 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçların 10'unu Hollanda, 1'ini ise Romanya kazandı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Hollanda'nın attığı 29 gole, Romanya sadece 3 golle karşılık verebildi. Romanya, rakibine karşı tek galibiyetini Ekim 2007'de 1-0'lık skorla aldı.

ROMANYA SON 16 TURUNA NASIL GELDİ?

Romanya, EURO 2024'te, E Grubu'nda Belçika, Slovakya ve Ukrayna ile mücadele etti. Gruptaki tüm takımlar birer galibiyet ve beraberlikle dörder puan topladı. Averajla güçlü rakiplerini geride bırakarak liderlik koltuğuna oturan Romanya, adını son 16 turuna yazdırdı.

Romanya, gruptaki ilk maçında Ukrayna'yı 3-0 mağlup ederken ikinci maçında Belçika'ya 2-0 yenildi. Romanya, gruptaki son maçında ise Slovakya ile 1-1 berabere kaldı.

Romanya'ad Nicusor Bancu, cezası nedeniyle bugünkü müsabakada forma giyemeyecek. Romanya'da ayrıca Andrei Burca, Marius Marin, Razvan Marin ve George Puşcaş sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

HOLLANDA SON 16 TURUNA NASIL GELDİ?

Hollanda turnuvanın en zorlu gruplarından biri olarak gösterilen D Grubu'nu üçüncü tamamladı. Bu grupta Avusturya, Fransa ve Polonya ile karşılaşan Hollanda, birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. Aldığı 4 puanla üçüncü olan "Portakallar" en iyi 4 grup üçüncüsü kontenjanından yoluna devam etti.

Hollanda, gruptaki ilk maçında Polonya'yı 2-1 mağlup etti. Gruptaki ikinci maçında Fransa ile golsüz berabere kalan Hollanda, son maçında ise Avusturya'ya 3-2 mağlup oldu.

Hollanda'da iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Jerdy Schouten ve Joey Veerman, bugünkü karşılaşmada kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11'LER

Romanya: Nita, Ratiu, Dragușin, Burca, Sorescu, Marius Marin, Razvan Marin, Stanciu, Man, Mihaila, Draguș

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Frimpong, Depay, Gakpo

ROMANYA-HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE! ROMANYA-HOLLANDA TRT 1 CANLI İZLE!

Fubolseverler Romanya ile Hollanda arasında oynanacak EURO 2024 son 16 turu mücadelesinin hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. Peki Romanya-Hollanda maçı hangi kanalda? Romanya-Hollanda maçı nasıl izlenir? İşte detaylar...

Saat 19.00'da başlayacak ve Münih Futbol Arena'da oynanacak Romanya-Hollanda maçı TRT 1'den yayınlanacak.

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