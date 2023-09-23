Ronaldo: 'Benim işim daha bitmedi'! Al Nassr-Al Ahli maçınının ardından açıklamalar

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde dün oynanan Al Nassr-Al Ahli maçı 4-3 lük skorla Al Nassr'ın üstünlüğüyle sonuçlandı. Ronaldo 2 golle maça damgasını vurdu ve maç sonu açıklamalarda bulundu.

Ronaldo: 'Benim işim daha bitmedi'! Al Nassr-Al Ahli maçınının ardından açıklamalar
Ronaldo: 'Benim işim daha bitmedi'
Editör: Nihat Çarboğa
Son Güncelleme:

Al Nassr'ın yıldız ismi Cristiano Ronaldo, önemli açıklamalarda bulundu.

RONALDO: 'BENİM İŞİM DAHA BİTMEDİ'

Portekizli yıldız, "Ronaldo'nun bittiğini söylüyorlar ama bu doğru değil. Bacaklarm "benim işim bitti" diyene kadar oynamaya devam edeceğim" diye konuştu.

Ronaldo: 'Benim işim daha bitmedi'! Al Nassr-Al Ahli maçınının ardından açıklamalar - Resim : 1

Ronaldo ayrıca, "Hala çok şeyim var. Futbolu, gol atmayı, kazanmayı hala seviyorum. İşimin bittiğini söylüyorlar ama ben bunun doğru olmadığını kanıtlamaya devam ediyorum" sözlerini kullandı.

Al Nassr forması altında bu sezon 8 maçta sahaya çıkan Ronaldo, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.

Gaziantep FK ilk galibiyetini aldıGaziantep FK ilk galibiyetini aldıSpor
# cristiano ronaldo
Çok Okunanlar
200 yıl yaşıyor, hastalanmıyor
200 yıl yaşıyor, hastalanmıyor
23 Eylül'e altın piyasası nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları...
23 Eylül'e altın piyasası nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları...
Karadeniz ve Doğu Anadolu dikkat! 23 Eylül'de hava durumu...
Karadeniz ve Doğu Anadolu dikkat! 23 Eylül'de hava durumu...
Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Büyük miting İstanbul Kartal'da
Büyük miting İstanbul Kartal'da
Öne Çıkanlar [Özgür Özel] "İMZALANMIŞ BİR GİZLİ PROTOKOL VAR" [Özgür Özel] "İMZALANMIŞ BİR GİZLİ PROTOKOL VAR" Kira öder gibi ev sahibi olmak mümkün mü? Kira öder gibi ev sahibi olmak mümkün mü?