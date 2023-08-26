Sakaryaspor Ümraniyespor maçının ardından

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Er, şu ifadeleri kullandı:

- Öncelikle Sakaryaspor'u tebrik ediyorum. Aslında 90 dakikaya baktığımızda gerçekçi olmak lazım, biraz şanslı olduğumuz bir gerçek özellikle ilk yarı. İlk yarı çok yanlış oynadık, özellikle takım olarak savunma hattında çok yanlış oynadık ve Sakaryaspor’a birçok şans verdik. İlk yarıya mağlubiyetten de ziyade farklı mağlup bile girebilirdik, bu bir gerçek. İlk yarının son dakikalarında gol atarak galip girdik. Bu bizim için çok büyük bir şanstı. İkinci yarıda bir sistem değişikliğine gittik. 20-25 dakikalık bölümde de çok doğru oynadık. Orada da biz farkı çok net bir şekilde çıkarıp arttırabilirdik. Özellikle ceza sahasında üçe bir, ikiye bir yakaladığımız pozisyonlar oldu, tercih hataları yaptık. Boş oyuncuyu bulamadık. O bölümde farkı arttırabilseydik daha farklı bir maç olabilirdi. Sonra iki penaltı, birini gole çevirdi rakibimiz, diğerini gole çeviremedi. Onlarla alakalı çok yorum yapmak istemiyorum. İkincisi bana göre net penaltı ama ilk pozisyon net bir şekilde tartışılır. Çok basit yani penaltı biraz penaltı gibi olmalı. Çok basit penaltı verdi bana göre hakem. Son 7-8 dakika uzatmalarda tekrar etkin olduk. Yine pozisyonlar bulduk. Bizim için 1 puan böylesine zor bir deplasmanda iyi diye düşünüyorum. Ama her geçen hafta üzerine koyarak giden bir takım olacağız. Ben burada canı gönülden inanıyorum beraber çalışan, beraber oynayan oyuncu grubu çok daha iyi olacak.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın ise, şu ifadeleri kullandı:

- Belki de buraya geldiğimden beri en fazla oyunu domine ettiğimiz, en fazla pozisyon bulduğumuz maçlardan bir tanesiydi. İlk 10 dakikaya baktığımız zaman maç 4-0 olabilirdi. Oyuna çok iştahlı başladık, çok domine ettik, sağdan geldik, soldan geldik, merkezden geldik. Maalesef bir türlü gol olmadı. Su molası verildi, dakika 27’de, yaklaşık 6-0 öne geçmemiz lazımdı. Yani böyle gol atamadığınız zaman maalesef rakip bir sefer geldi kalemize ve o da gol oldu. Futbolun adaleti yok diyorlar, evet bunu maalesef bugün yaşadık. İkinci devre gene bana göre çok iyi bir oyun vardı. En azından çok iyi bir baskı vardı. Bu baskının karşısında iki penaltı bulduk. Ve nitekim maalesef olmaması gereken bir şey oldu, bizim inisiyatifimiz dışında gelişen bazı şeyler oluyor maalesef. Ben şunu söylemek istiyorum; Sakaryaspor olarak çok iyi bir takımımız var. İyi bir takımımız var, iyi bir ekibimiz var. Ve gidecek çok yolumuz var. Bu takımın ben uzayan mesafede çok daha iyi olacağına inanıyorum. Hep böyle oynasınlar, ben çocuklara hep şunu söylerim; galibiyetlerin ve mağlubiyetlerin hep şereflisi olsun. Ve rakibiniz çıkarken sizin elinizi sıksın. Bugün gerçekten de öyle bir oyun, öyle bir mücadele vardı. Çocuklara söyleyeceğim hiçbir şey yok. Ve ben böyle bir takımda olduğum için de kendimi şanslı hissediyorum.