Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle | 3. eleme turu eşleşmeleri ve kura sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına bir adım daha yaklaşmak isteyen takımlar için kritik kura günü geldi. 3. eleme turu kura çekimi bugün TSİ 13.00’te başladı.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde düzenlenen kura çekimi, UEFA’nın resmi platformlarından canlı yayınlanıyor. Futbolseverler kura çekimini hem resmi UEFA kanallarından hem de çeşitli spor portallarından canlı olarak izleyebiliyor.

Kura çekimi kapsamında, 2. ön eleme turunu geçen takımların yanı sıra turnuvaya bu turdan katılan ekipler de yer alıyor. Türkiye’den mücadele eden temsilcimizin rakibi de bu kurayla birlikte netleşecek.