Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu heyecanı sürüyor. Devler Ligi'nde son 16 turu, rövanş maçlarının da oynanmasıyla birlikte tamamlandı.

Son 16 turunun ardından, turu geçen 8 takım çeyrek finale yükselirken elenen 8 takım bu sezon Avrupa macerasını noktaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final aşamasına; İspanya'dan üç, Almanya ve İngiltere'den ikişer, Fransa'dan da bir kalmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde mücadele edecek 8 takım şu şekilde:

Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Borussia Dortmund, Atletico Madrid.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kura çekimi 15 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek.

Eşleşmelerin ardından çeyrek finalin ilk ayağı 9-10 Nisan'da, rövanş maçları ise 16-17 Nisan'da oynanacak.