Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları tamamlandı. Bayern Münih, Benfica, Chelsea, Milan, Manchester City, Inter, Napoli ve Real Madrid çeyrek final bileti aldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağı iki maçla tamamlandı.
Real Madrid, ilk maçta deplasmanda 5-2 yendiği İngiliz rakibi Liverpool'ı Karim Benzema'nın 79. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.
Napoli ise ilk maçta 2-0 yendiği Alman takımı Eintracht Frankfurt karşısında Victor Osimhen'in ilk yarının uzatma dakikalarında ve 53. dakikada attığı goller ile Piotr Zielinski'nin 64. dakikadaki penaltı golüyle 3-0 galip gelerek çeyrek finale adını yazdırdı.
Turnuvada, Real Madrid, Napoli, Bayern Münih, Benfica, Chelsea, Milan, Manchester City ve Inter, çeyrek finale yükselen takımlar oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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