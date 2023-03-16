Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağı iki maçla tamamlandı.

Real Madrid, ilk maçta deplasmanda 5-2 yendiği İngiliz rakibi Liverpool'ı Karim Benzema'nın 79. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Napoli ise ilk maçta 2-0 yendiği Alman takımı Eintracht Frankfurt karşısında Victor Osimhen'in ilk yarının uzatma dakikalarında ve 53. dakikada attığı goller ile Piotr Zielinski'nin 64. dakikadaki penaltı golüyle 3-0 galip gelerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Turnuvada, Real Madrid, Napoli, Bayern Münih, Benfica, Chelsea, Milan, Manchester City ve Inter, çeyrek finale yükselen takımlar oldu.