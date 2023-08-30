Samsunspor Başkanı Yıldırım: "Bu hafta sonuna kadar birkaç transfer açıklayacağız"

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, "Bu hafta sonuna kadar birkaç transfer açıklayacağız" diyerek taraftardan sabırlı olmasını istedi.

Samsunspor Başkanı Yıldırım: "Bu hafta sonuna kadar birkaç transfer açıklayacağız"
Samsunspor Başkanı Yıldırım: "Bu hafta sonuna kadar birkaç transfer açıklayacağız"
Editör: Süleyman Daban
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Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor'da Başkan Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

- Transferler için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Çok az kaldı. Bu hafta sonuna kadar birkaç transfer açıklayacağız. Ben sizlerden daha çok istiyorum ama transferler öyle bir günde bitmiyor. Lütfen sabırlı olalım. Ben sizler için buradayım. Birlikte çok güzel işler yapacağız.

Bazı taraftarlar ise transfer konusunda doğru tercih yapılmadığı ve geç kalındığı eleştirilerinde bulundu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# spor # samsunspor # transfer
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