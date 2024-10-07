Samsunspor en iyi sezon başlangıcını yaşıyor! İlk 8 haftayı 2. sırada tamamladı

Tredyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor sezona iyi bir giriş yaptı. Ligde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Samsunspor, 59 yıllık tarihinin en iyi başlangıcına imza attı. Samsunspor, bu maçlarda 14 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü.

Profesyonel liglere ilk kez 1965-66 sezonunda adım atan Samsunspor, 1969-70 sezonunda Süper Lig'de ilk sezonunu geçirmiş ve sezonu 6. sırada tamamlayarak ve bu ligde yer alan Karadeniz bölgesinin ilk takımı olmuştu.

Beş sezon boyunca bu ligde mücadele ettikten sonra ise 1974-75 sezonunda ligde düşen Samsun ekibinin inişli çıkışlı dönemleri başladı. Süper Lig'de 59 yıllık tarihinde 19 sezon mücadele etme şansı bulan Samsunspor, lige en iyi başlangıcını 1987-1988 sezonda yaptı. Ligin ilk 8 haftasına 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 17 puanı hanesine yazdıran kırmızı-beyazlılar, 36 yıl sonra rekorunu kırdı.

THOMAS REIS 2,25 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Geçen sezon ilk 8 hafta sonunda hanesine sadece 1 puan yazdıran Samsun ekibi, sezona Alman teknik direktör Thomas Reis ile anlaşarak başladı.

FIFA'nın 2 dönem yasağı nedeniyle transferden yoksun şekilde sezona başlayan kırmızı-beyazlılar, Reis yönetiminde çıktığı ilk resmi maçta Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.

Peş peşe oynadığı 2 deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 ve Atakaş Hatayspor'u 3-0 yenen Samsun ekibi, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenilerek ikinci mağlubiyetini aldı. Daha sonra seri galibiyetler almaya başlayan Samsun ekibi, RAMS Başakşehinr'i 2-0, Çaykur Rizespor'u 1-0, Göztepe'yi 4-3 ve son olarak da Adana Demirspor'u 3-1 yenmeyi başardı.

Alman Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde hanesine ilk 8 maç sonucunda 18 puan yazdıran Samsunspor, tarihinin en iyi başlangıcını yaptı. Alman teknik adam ise 2,25 puan ortalaması ile başarı yakaladı.

GOL YÜKÜNÜ NTCHAM ÇEKTİ

Karadeniz ekibi, oynadığı 8 maçta kalesinde 7 gol görürken, 14 kez rakip fileleri havalandırdı. Başarılı oyuncu Olivier Ntcham, 4 golle takımın en fazla gol atan futbolcusu oldu.

Samsun ekibinde Marius Mouandilmadji 3, Arbnor Muja ise 2 kez gol sevinci yaşadı. Karadeniz ekibinde, Van Drongelen, Kıngsley Schinler, Landry Dimata, Soner Aydoğru, Carlo Holse birer gol atma başarısını gösterdi.