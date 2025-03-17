Samsunspor savunmada duvar ördü! 12 maçta gol yemedi

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor, deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Kadıköy’deki zorlu mücadelede Samsunspor’un kalecisi Okan Kocuk, özellikle maçın son dakikalarında yaptığı kritik kurtarışlarla takımına değerli bir puan kazandırdı.

Fenerbahçe'nin yoğun baskı kurduğu dakikalarda savunma direncini kaybetmeyen Samsunspor, bu sezon ligde 12. kez kalesini gole kapatarak savunmadaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

Samsunspor’un bu sezonki savunma başarısı istatistiklere de yansıdı. Kadıköy’deki maç sonrası kulüp, kaleci Okan Kocuk'un fotoğrafını paylaşarak "Kalemiz, bu sezon oynanan maçların 12’sinde gole kapandı" ifadelerine yer verdi.