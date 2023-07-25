Samsunspor Taylan Antalyalı'yı kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Taylan Antalyalı'nın bir yıllığına geçici transferi için Galatasaray ile anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verdi: