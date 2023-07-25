Samsunspor Taylan Antalyalı'yı kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, 28 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Taylan Antalyalı'nın bir yıllığına geçici transferi için Galatasaray ile anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verdi:
- Kulübümüze ve sporcumuza hayırlı olması dileklerimize.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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