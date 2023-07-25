Samsunspor Taylan Antalyalı'yı kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, 28 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı.

Samsunspor Taylan Antalyalı'yı kadrosuna kattı
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Taylan Antalyalı'nın bir yıllığına geçici transferi için Galatasaray ile anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verdi:

- Kulübümüze ve sporcumuza hayırlı olması dileklerimize.
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Kaynak: Anadolu Ajansı

# spor # futbol # samsunspor # Galatasaray # Taylan Antalyalı
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