Samsunspor'a Avusturyalı skorer kanat! İstatistikleri ile göz kamaştırıyor

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın kadronun Süper Lig'e göre yetersiz olduğunu belirtmesi ile birlikte transfer süreçleri hızlandırıldı.

SAMSUNSPOR'A AVUSTURYALI SKORER KANAT!

Geçtiğimiz hafta kadrosuna yeni 3 ismi takviye eden Samsunspor'da bu hafta Flavien Tait'in de transfer olması bekleniyor. Samsunspor'da kanat transferi de gündemdeyken kulübün Rapid Wien'de forma giyen Avusturyalı sol kanat oyuncusu Marco Grüll ile ilgilendiği belirtildi.

DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

25 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu Marco Grüll'ün 3.5 milyon euro piyasa değeri bulunurken performansı da dikkat çekiyor. Bu sezon 10 maçta boy gösteren Grüll 4 kez ağları havalandırırken kariyere boyunca çıktığı 285 maçta ise 110 gol, 60 asist başarısı gösterdi.