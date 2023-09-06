Samsunspor'a Avusturyalı skorer kanat! İstatistikleri ile göz kamaştırıyor

Transfer döneminin sona ermesine 1 hafta kala tüm kulüpler son takviyelerini yapıyor.Samsunspor'da transferde oldukça hareketli günler geçirirken son olarak gündemine Avusturyalı kanat Marco Grüll'ü aldı.Genç oyuncunun istatistikleri ise oldukça dikkat çekici.İşte detaylar...

Samsunspor'a Avusturyalı skorer kanat! İstatistikleri ile göz kamaştırıyor
Samsunspor'a Avusturyalı skorer kanat! İstatistikleri ile göz kamaştırıyor
Editör: Nihat Çarboğa
Son Güncelleme:

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın kadronun Süper Lig'e göre yetersiz olduğunu belirtmesi ile birlikte transfer süreçleri hızlandırıldı.

SAMSUNSPOR'A AVUSTURYALI SKORER KANAT!

Geçtiğimiz hafta kadrosuna yeni 3 ismi takviye eden Samsunspor'da bu hafta Flavien Tait'in de transfer olması bekleniyor. Samsunspor'da kanat transferi de gündemdeyken kulübün Rapid Wien'de forma giyen Avusturyalı sol kanat oyuncusu Marco Grüll ile ilgilendiği belirtildi.

Samsunspor'a Avusturyalı skorer kanat! İstatistikleri ile göz kamaştırıyor - Resim : 1

DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

25 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu Marco Grüll'ün 3.5 milyon euro piyasa değeri bulunurken performansı da dikkat çekiyor. Bu sezon 10 maçta boy gösteren Grüll 4 kez ağları havalandırırken kariyere boyunca çıktığı 285 maçta ise 110 gol, 60 asist başarısı gösterdi.

Transfer döneminde en çok parayı Premier Lig harcadı! Hangi lig ne kadar para harcadı?Transfer döneminde en çok parayı Premier Lig harcadı! Hangi lig ne kadar para harcadı?Spor
# samsunspor
Çok Okunanlar
Akaryakıta indirim mi geliyor?
Akaryakıta indirim mi geliyor?
6 Eylül'de altın fiyatları yükseldi mi? Piyasalara göre altın fiyatları nasıl değişti?
6 Eylül'de altın fiyatları yükseldi mi? Piyasalara göre altın fiyatları nasıl değişti?
Ünlü yönetmen hayatını kaybetti!
Ünlü yönetmen hayatını kaybetti!
Sele neden olan sağanak yağış bugün de devam edecek mi? İstanbullular dikkat!
Sele neden olan sağanak yağış bugün de devam edecek mi? İstanbullular dikkat!
Dolar bozduracaklar dikkat! 6 Eylül'de dövizlerdeki son durum...
Dolar bozduracaklar dikkat! 6 Eylül'de dövizlerdeki son durum...
Öne Çıkanlar "Bu Silahlar Türkiye'ye Karşı Patlayacak!" | Halil Nebiler'den Kritik NATO Yorumu | Ulusal Kanal "Bu Silahlar Türkiye'ye Karşı Patlayacak!" | Halil Nebiler'den Kritik NATO Yorumu | Ulusal Kanal Transfer döneminde en çok parayı Premier Lig harcadı! Transfer döneminde en çok parayı Premier Lig harcadı!