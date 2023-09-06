Transfer döneminde en çok parayı Premier Lig harcadı! Hangi lig ne kadar para harcadı?

Transfer dönemlerinde yaptığı harcamalarla dikkati çeken İngiliz takımları, bu yaz da geleneği bozmadı. Avrupa'nın en pahalı 10 transferinin 6'sını Premier Lig ekipleri gerçekleştirdi.

TRANSFER DÖNEMİNDE EN ÇOK PARAYI PREMİER LİG HARCADI!

İspanyol teknik adam Mikel Arteta yönetiminde geçen sezon şampiyonluğu son haftalarda Manchester City'ye kaptıran Arsenal, West Ham United'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Declan Rice'ı 116,6 milyon avroya kadrosuna katarak en pahalı transfere imza attı.

Rus iş insanı Roman Abramovich'in ardından ABD'li Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyumla da transfer döneminin hızlı takımları arasında yer alan Chelsea, listenin zirvesini kıl payı kaçırdı.

"Maviler", Brighton'da forma giyen Ekvadorlu Moises Caicado'yu 116 milyon avroya renklerine bağlayarak bu transfer dönemini de sessiz geçmedi. Chelsea, ocak ayında da Arjantinli yıldız futbolcu Enzo Fernandez için Benfica'ya 121 milyon avro ödemişti.

Listenin üçüncü sırasında ise İngiliz futbolcu Jude Bellingham'ı 103 milyon avroya kadrosuna katan Real Madrid yer aldı.

CHELSEA, YİNE KESENİN AĞZINI AÇTI



Geçen sezon ara transfer döneminde transfer ettiği veya kiraladığı 8 isim için 329,5 milyon avro harcayan Chelsea'nin kasasından bu yaz da 464 milyon avro çıktı.

Kadrosundan Kai Havertz, Mason Mount, Mateo Kovacic, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy ve Ruben Loftus Cheek ile yollarını ayıran ve büyük bir yenilenmeye giden Chelsea, 116 milyon avrosu Moises Caicado'ya olmak üzere 11 transfere toplam 464 milyon avro harcadı.

Yaz transfer döneminde en fazla para harcayan 10 kulüpten 6'sı İngiltere Premier Lig'den çıktı.

Futbola yaptığı yatırımla dikkatleri üzerine çeken Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımı 353 milyon avroyla Chelsea'yi takip ederken, 349,5 milyon avroyla PSG üçüncü sırada yer aldı.

İNGİLTERE PREMİER LİG, EZİCİ ÜSTÜNLÜK KURDU



Yayın hakkı, lisanslı ürün ve tribün gelirleri sayesinde ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol ligi olan İngiltere Premier Lig, yaz transfer dönemindeki transfer giderleri sıralamasında uzun yıllardır elinde tuttuğu liderliği bırakmadı.

Premier Lig takımları, yaz dönemi boyunca transfere 2,81 milyar avro harcarken, Fransız ekipleri 898 milyon, Suudi temsilcileri de 896 milyon avroluk ödeme yaptı.

LaLiga, 439 milyon avroluk harcamasıyla Avrupa'nın beş büyük liginde en düşük bütçeli transferlere imza attı.