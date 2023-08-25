Samsun'un yıldızı! Yıldızlar Ligi Türkiye Güreş Şampiyonu Hamza Çiçek

Samsunlu sporcu Hamza Çiçek, Yıldızlar Ligi Türkiye Güreş Şampiyonası’nda 62 kilo serbest stilde şampiyon oldu.

Samsun'un yıldızı! Yıldızlar Ligi Türkiye Güreş Şampiyonu Hamza Çiçek
Son Güncelleme:

19 Mayıs İmam Hatip Lisesi 8. sınıf öğrencisi ve Engiz Spor Kulübü sporcusu Hamza Çiçek, 21- 24 Ağustos tarihleri arasında Yozgat'ta düzenlenen Yıldızlar Ligi Türkiye Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 62 kiloda şampiyonluğu elde etti.

YILDIZLAR LİGİ TÜRKİYE GÜREŞ ŞAMPİYONU SAMSUN'DAN!

Kulüp başkanı Salih Yaman, "Hamza bu yıl katıldığı tüm büyük organizasyonlarda kürsüden inmedi. Son olarak da Türkiye şampiyonu olarak bizleri gururlandırdı. Sporcumuzun ailesine idareci ve antrenörlerimizi emeklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Fenerbahçe'de Twente maçı hazırlıkları başladıFenerbahçe'de Twente maçı hazırlıkları başladıSpor
# samsun # güreş # Yıldız
Çok Okunanlar
Çiçeği coşturmak için 1 bardak dökün! Saksı dibinde anında etkisini gösteriyor
Çiçeği coşturmak için 1 bardak dökün! Saksı dibinde anında etkisini gösteriyor
Sabancı ailesinde kaza şoku!
Sabancı ailesinde kaza şoku!
İstanbullular dikkat! İstanbul'da Fatih ilçesinde sular kesilecek!
İstanbullular dikkat! İstanbul'da Fatih ilçesinde sular kesilecek!
Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL değerindeki o soru
Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL değerindeki o soru
Trump tutuklandı!
Trump tutuklandı!
Öne Çıkanlar "Babacan, Erdoğan'a Dönme Sinyali Veriyor!" "Babacan, Erdoğan'a Dönme Sinyali Veriyor!" Sular çekiliyor! Adnan Menderes Barajı alarm veriyor Sular çekiliyor! Adnan Menderes Barajı alarm veriyor