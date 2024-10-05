Scottie Wilbekin'dan Fenerbahçe Beko'ya kötü haber! Sakatlığı açıklandı

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in ilk hafta maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Yunanistan ekibi Olympiakos'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, rakibini 82-71 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Karşılaşmanın ilk periyodunda sakatlanan Fenerbahçe Beko'nun skorer oyuncusu Scottie Wilbekin, maça devam edemedi.

Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ardından Scottie Wilbekin’in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Wilbekin’in hastanede yapılan kontrollerinde sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiği açıklandı.

Yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Scottie Wilbekin, 4 Ekim Cuma günü oynanan Olympiacos karşılaşmasında sağ diz bölgesinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından ön çapraz bağ yırtığı tespit edilmiş olup oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır. Scottie Wilbekin’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı.