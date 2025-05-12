Sena Yılmaz Dünya Yıldızlar Şampiyonası’nda altın madalya kazandı

Türkiye Tekvando Federasyonu’nun açıklamasına göre, Fujairah kentinde düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde kızlar 51 kilo kategorisinde tatamiye çıkan Sena Yılmaz, ABD’li rakibi Taylor Jo Gavin’i mağlup ederek dünya şampiyonluğunu elde etti.

Milli sporcu, gösterdiği üstün performansla Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı.