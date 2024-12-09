Serdal Adalı Beşiktaş Başkanlığına adaylığını açıkladı

Sosyal medya hesabından "Büyük Beşiktaş camiası..." başlığıyla bir paylaşım yapan Adalı, son dönemde kulübün içinde bulunduğu durumu eleştirdi ve 29 Aralık 2024 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Serdal Adalı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Beşiktaşımızın son günlerde kamuoyu önünde maruz bırakıldığı durum ve karşılıklı yapılan tüm suçlamalar, 121 yıllık tarihimizde eşi benzeri görülmemiş olaylara yol açmıştır. Türk sporunun öncüsü, gözbebeği, en büyüğü olan Beşiktaş camiasına bu günleri yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Üstelik Beşiktaşımıza bu durumu yaşatanlar, 'Biz beceremedik, özür dileriz' demek yerine, başkanlık makamına aday olarak son bir yılın ödülünü bekler gibi göreve talip olmaktadır.

"Sorumlular Hesap Vermeli"

Sorumlular, önce yaptıklarının hesabını vermelidir. Unutmayınız ki bir problemi, o problemi yaratanlarla çözemezsiniz! Camiamızın bu tür süreçleri bir daha yaşamaması için 29 Aralık’taki seçimlerde Beşiktaş Başkanlık makamına adayım. Beşiktaş’ın geleceğine ilişkin yol haritamızı 13 Aralık Cuma günü düzenleyeceğim basın toplantısında paylaşacağım. Aslolan Beşiktaş’tır."

29 Aralık 2024'te gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde, Serdal Adalı'nın yanı sıra Hüseyin Yücel de aday olduğunu açıklayan isimlerden biri oldu.