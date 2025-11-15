Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'dan Rafa Silva açıklaması: İşte son durum...

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başkan Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın, gündemdeki Rafa Silva konusunda yaşanan soruna dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"EMEKLİ OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Başkan Serdal Adalı, Rafa Silva'nın geçen sezon ligde maç başına 87 dakika süre aldığını hatırlatarak, bu sezon Başakşehir maçında 73. dakikada oyundan çıkmasının ardından sürecin başladığını belirtti. Adalı, maçtan birkaç gün sonra oyuncunun menajerinin görüşme talep ettiğini ve ardından Silva ile bir araya geldiklerini ifade etti. Adalı, "Başta oyundan alınmasıyla ilgili olarak karşılıklı diyalogla çözülebilecek bir problem olduğunu düşünmüştük ve mesele büyümeden kendi içimizde çözmek istedik. Bunun için de epey uğraştık" dedi.

Ancak Adalı, görüşmede beklenmedik bir durumla karşılaştıklarını belirterek, Silva'nın kendisine şunları söylediğini aktardı: "Fakat Rafa ile yaptığım görüşmede bana kendisinin kimseyle sorunu olmadığını, artık futbol oynamak istemediğini ve hatta emekli olmak istediğini söyledi."

"3 BAŞKAN, 4 TEKNİK DİREKTÖR GÖRDÜM"

Serdal Adalı, Rafa Silva'nın bir süre sonra "ağız değiştirip" farklı bir gerekçe sunduğunu da paylaştı. Oyuncunun, "'Geldiğimden beri 3 başkan, 4 teknik direktör gördüm. Artık mental olarak başka yere gitmek istiyorum.' dediğini" aktaran Adalı, kulübün tavrının başından beri "tamamen oyuncuyu kazanma yönünde" olduğunu belirtti. Beşiktaş'ın Rafa Silva'ya maddi açıdan resmi ya da gayri resmi hiçbir borcunun bulunmadığının altını çizen Adalı, "Sözleşmesinden kaynaklanan tüm yükümlülüklerimizi bugüne kadar eksiksiz yerine getirdik. Açıkçası kendisinden de hala aynı beklenti içindeyiz" dedi.

Adalı, oyuncuya gösterdikleri özveriyi, "Biz ilk günden beri kendisine her zaman özel davrandık, yıldız oyuncu olduğunu bilerek esneklikler sağladık ve her derdiyle en yakından ilgilendik. Tabir-i caizse oyuncumuzu sarıp sarmaladık" ifadeleriyle dile getirdi.

"BURASI BEŞİKTAŞ, KİMSE ŞART DİKTE EDEMEZ"

Başkan Adalı, Rafa ile yaptığı görüşmelerde oyuncudan devre arasına kadar profesyonel yükümlülüklerini yerine getirmesini istediklerini belirtti. Adalı, "Bu taraftarın, benim, kulübün, hepimizin onu ne kadar sevdiğini ve en azından bu taraftar için de olsa devre arasına kadar sahaya çıkıp en iyisini yapması gerektiğini söyledim" şeklinde konuştuğunu ancak Silva'nın bu konuda olumlu bir adım atmadığını söyledi.

Adalı, "Ben bir Beşiktaşlı olarak, bu kulübün başkanı olarak ister miyim en iyi oyuncularımdan birisinin, hem de transfer sezonu bile gelmeden takımdan ayrılmasını?" diyerek, oyuncuya taraftar sorumluluğunu hatırlattığını, "Kendisini bu kadar bağrına basan Beşiktaş taraftarı ve takımdaşlık yaptığı arkadaşları için bile olsa en azından devre arasına kadar kimseyi yarı yolda bırakmamasını rica ettim" dediğini aktardı.

Tecrübeli oyuncunun ayrılmakta ısrar etmesi halinde, kulübün devre arası çıkış şartı olarak tatmin edici bir fesih bedeli talep edeceğini dile getiren Adalı, Silva'nın yanıtını şöyle açıkladı: "Buna karşılık Rafa da, '3 milyon avroyu getireyim, beni hemen bırakın.' demiştir." Adalı, bu teklife kulübün cevabının net olduğunu vurguladı: "Tekrar söylüyorum, burası Beşiktaş. Bu kulüpte oyuncular kendi şartlarını dikte edemez. Bu kulüpte hiçbir futbolcu, 'Ben şu kadar para getirdim, gidiyorum.' diyemez. Bir oyuncu Beşiktaş'tan ayrılacaksa, şartları Beşiktaş belirler. Son sözü Beşiktaş söyler. Kulüplerin de hakları vardır. Ayrılmak isteyen bir oyuncu, kulübün belirlediği bonservisi getirir ve gider. Aksi mümkün değildir."

"GEREKİRSE KONU FIFA'YA TAŞINIR"

Başkan Adalı, Rafa Silva'nın kulübün sözleşmeli oyuncusu olduğunu ve önünde iki seçenek bulunduğunu net bir dille ifade etti. Adalı, "Rafa Silva bizim sözleşmeli oyuncumuzdur. Ya bir an önce kendisine duyulan sevginin ve güvenin karşılığını verir, profesyonelliğin gereğini yapar ve sözleşmesi bitene kadar yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirir. Ya da Beşiktaş'ın belirlediği bonservisi getirir, gider" dedi. Bu iki seçeneğe de yanaşılmaması durumunda oyuncunun "sözleşmesinin sonuna kadar hiçbir yere falan da gidemez" diyen Adalı, kulübün maaştan tasarruf etme ihtiyacı olmadığını, "Gerekirse parasını da veririz, burada oturur" sözleriyle belirtti. Adalı, "Ama 'Ben gidiyorum' diyerek kimse bu kapıdan çıkamaz. Gerekirse konu FIFA'ya taşınır, Beşiktaş'ın hakları sonuna kadar savunulur" şeklinde konuştu. Adalı, Beşiktaş'ın bir oyuncu yüzünden hedeflerinden taviz vermeyeceğini ve devre arası ile yaz döneminde kadroyu güçlendireceklerini de sözlerine ekledi.

Başkan Serdal Adalı, kriz yönetimi konusunda iyi olduğunu ancak bu durumda elinin kolunun bağlandığını belirterek, "Sıkıntının özü Rafa'dan kaynaklanıyor" dedi. Portekizli oyuncuyu "değişik bir karakter" olarak tanımlayan Adalı, "İnsan ilişkilerinde bir oyuncuyla bunları yaşamadım" diye ekledi. Adalı, oyuncuya kaptanlık teklif ettiğini ancak Silva'nın "Hayır hayır ben istemiyorum böyle bir şey demiş" yanıtını verdiğini açıkladı.

Adalı, Rafa Silva'nın Türkiye'de başka bir takımın formasını giyemeyeceğini de kesin bir dille belirtti. Yönetimin bir bonservis bedeli belirlediğini ve oyuncunun "Türkiye'de hiçbir takıma gidemez" kuralını vurgulayan Adalı, Silva'nın kendisine "'Türkiye'de hiçbir takımda oynamayacağım, oynarsam Portekiz' diye kendi söyledi" dediğini aktardı. Adalı, bu kısıtlamanın 1,5 yıllık kontrat süresi için geçerli olduğunu belirtti.

KARAR BU AKŞAM BEKLENİYOR

Serdal Adalı, Portekizli futbolcunun 1,5 yıllık sözleşmesi olduğunu hatırlatarak, "Bugün akşama kararını kadar bildirecek" dedi. Adalı, "Düzelme şansı yüzde 1 gibi duruyor. Ben o yüzde 1'i de sonuna kadar zorlayacağım" ifadelerini kullandı. Basında yer alan "fitness antrenmanlarına çıkmak istemiyor" iddialarına da yanıt veren Adalı, bunun sözleşmesel bir madde olmadığını, Hüseyin Yücel ile transfer öncesi konuşulan bir konu olduğunu belirtti. Ayrıca Benfica'nın oyuncuyu istediğine dair bir duyum olmadığını, böyle bir durumda kulübün doğrudan kendileriyle iletişime geçeceğine inandığını söyledi.

SERGEN YALÇIN: "BOMBA KUCAĞIMIZDA PATLADI"

Teknik direktör Sergen Yalçın ise yaşanan sürecin kendilerini bu noktaya getirmesinden dolayı üzgün olduğunu belirterek, göreve başladığı ilk gün yaşananları paylaştı. Oyuncularla bireysel toplantılar yaptığını belirten Yalçın, Rafa Silva ile ilk görüşmesini şöyle anlattı: "Oyuncu ilk konuşmamızda bana 'Sezon başı kampına zoraki geldim. Futbolu bırakmayı düşünüyorum. Burada çok mutsuzum. Burada durmak istemiyorum.' dedi."

Yalçın, o an hissettiğini "Ben de 'Eyvah, bomba kucağımızda patladı.' dedim" sözleriyle ifade etti. Yalçın, Keny Arroyo'nun da benzer, hatta daha net şeyler söylediğini ekledi.

MENAJER TEHDİDİ: "KONTRATI FESHEDERSEK OYNAYACAKMIŞ"

Yalçın, Rafa'ya "Biz seni burada rahat ettiririz, hiçbir şeyine karışmayız, serbest bırakırız" gibi sözlerle sorunu kısa vadede çözdüğünü düşündüğünü belirtti. Ancak Kasımpaşa maçı haftasında olayın halledilemeyecek bir boyuta taşındığını, oyuncunun antrenmana ve maçlara çıkmayacağını deklare ettiğini söyledi.

Yalçın, ekibine "Rafa Silva'ya hiçbir şekilde dokunmayın, ne antrenmanda uyarın, hiçbir şekilde karışmayın. Nasıl istiyorsa öyle yapsın" talimatı verdiğini aktardı. Konunun idari bir konu haline geldiğini belirten Yalçın, sürece oyuncunun menajerinin de dahil olduğunu ve tehditler aldıklarını açıkladı: "Menajeri arıyor, 'Bizi bırakırsanız bu hafta oynayacak.' şeklinde tehditlerde bulunuyor. Kontratı feshedersek antrenmana çıkacak ve maçta oynayacakmış. Feshetmezsek oynamayacakmış. Burası Beşiktaş, burada herkesin yeri dolar."

"OYUNCU BİZLE KONUŞMAYA TENEZZÜL ETMİYOR"

Oyuncuyu oyundan çıkarmasının eleştirilmesine de yanıt veren Yalçın, "70'te falan çıkardık, bazen oyuncular oyundan çıkarlar. Ronaldo ve Messi de oyundan çıkıyor. Bunun problem olduğunu düşünmüyorum" dedi. Kendisine "mobbing" suçlamaları yöneltildiğini belirten Yalçın, bu iddiaları reddetti.

Süreci bugüne dek iyi idare ettiklerini ancak takımın en iyi oyuncusundan böyle bir hamle beklemediklerini ifade eden Yalçın, "Böyle bir şeye hazırlığımız yoktu" dedi. Samuel Eto'o ile de çalıştığını belirten Yalçın, oyuncu adım atarsa sorunların çözülebileceğini ancak Rafa'nın iletişimi kapattığını söyledi. Yalçın, "Oyuncunun yapması gereken antrenmana çıkmak ve maçta oynamak. Ben yapmıyorum diyorsa çözebileceğim bir şey değil" dedi.

Yalçın, sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını, "Belki başka bir yerle anlaştı, ben bilemem bunları. Bir şey planladığı kesin. Biz bu planda yokuz. Başkan da bu planda yok" sözleriyle belirtti ve "Oyuncu bizle konuşmaya tenezzül etmiyor" diyerek sitem etti. Yalçın, kendisinin günü kurtarmak için değil, geleceği kurtarmak için geldiğini ve bunun için zamana ihtiyacı olduğunu vurgulayarak sözlerini tamamladı.