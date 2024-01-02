Sergen Yalçın Antalya'ya Geldi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyasor'da Sergen Yalçın dönemi başlıyor. Akdeniz ekibinin anlaşmaya vardığı Yalçın, Antalya'ya geldi.

Sergen Yalçın Antalya'ya Geldi

2020-2021 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, yeniden Süper Lig'e dönüyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı. Sergen Yalçın, yeni kulübüyle sözleşme imzalamak üzere Antalya'ya geldi.

Yalçın'ı Antalya Havalimanı'nda kulüp başkanı Sinan Boztepe, Başkan Vekili Alkan Evren ile bir grup taraftar karşıladı.

Yalçın'a çiçek veren bir taraftar, "Hayırlı olsun. Sizinle Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz." dedi. Yalçın da "İnşallah. Teşekkür ederim." yanıtını verdi.

Yalçın, ardından kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ni gezdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# sergen yalçın # antalyaspor # Trendyol Süper Lig
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